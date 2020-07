Corpo da actriz de Glee Naya Rivera encontrado em lago na Califórnia

O corpo da actriz da série Glee Naya Rivera foi encontrado na manhã desta segunda-feira no Lago Piru, localizado a cerca de 95 quilómetros de Los Angeles.

“Estamos confiantes de que o corpo que encontramos é o de Naya Rivera”, afirmou o xerife do Condado de Ventura (Califórnia), Bill Ayub, em conferência de imprensa citado pela Reuters, acrescentando não haver “indicação” de se ter tratado de crime ou suicídio.

O cadáver irá ser transportado para o Instituto de Medicina Legal do Condado de Ventura, onde será oficialmente identificado através de registos dentários e autopsiado.

O xerife acrescentou que as autoridades têm estado “em contacto directo” com a família de Naya Rivera, de 33 anos, que foi dada como desaparecida na quarta-feira passada. A actriz norte-americana, mais conhecida pelo seu papel de Santana Lopez na série Glee, tinha alugado um barco para passear com o filho, de 4 anos, e depois de ir nadar com a criança já não regressou à embarcação.

O menino foi encontrado a dormir no barco por um velejador e entregue ao pai, o actor Ryan Dorsey, ex-marido de Naya, e que detém guarda partilhada da criança.

As buscas pela actriz tiveram início no próprio dia do desaparecimento, com uma equipa de mergulhadores, um helicóptero e um drone a serem enviados para o local, e continuaram até esta segunda-feira. As autoridades suspeitam que a actriz se tenha afogado.