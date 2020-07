Cinco questões sobre o afastamento de Mexia e Manso Neto do grupo EDP

Há três anos que o presidente da EDP, António Mexia, e o presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto foram constituídos arguidos no chamado “caso EDP”, que investiga factos ocorridos entre 2004 e 2014 e que se centra essencialmente no processo de entrada em vigor dos contratos conhecidos como CMEC (custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual), em 2007, e da extensão de dezenas de barragens da EDP, em 2008.

Continuar a ler