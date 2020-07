PSP de Leiria encontra 2500 a pessoas assistir a “acrobacias com viaturas alteradas”

A Polícia de Segurança Pública já recebera várias queixas sobre o barulho oriundo da zona industrial da Barosa, em Leiria. Esta sexta-feira, mais de cem elementos acorreram ao local e depararam-se com um espectáculo que combina chiares de travões com manobras perigosas.

“Era uma situação que estávamos a monitorizar”, esclareceu o comissário Marciel Rocha. “Sabíamos que ia lá meia dúzia de jovens fazer umas acrobacias com viaturas alteradas. Estas peripécias colocam em risco não só a vida deles, mas também a de quem assiste. Pode haver um despiste. Isso preocupava-nos.”

O Comando Distrital de Leiria montou a operação, com reforços de Santarém, de Coimbra, da Unidade Especial de Polícia, nas valências de trânsito, investigação criminal e ordem pública do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestre (IMT). Chamou-lhe “drift”.

As 2500 pessoas não estavam dentro dos mais de 1200 carros. “Estavam no exterior a observar as peripécias. Todas guardavam alguma distância de segurança, menos um grupo”, salienta a mesma fonte. E algumas pessoas estavam a consumir bebidas alcoólicas na via pública. Foram levantados 26 autos por infracção às medidas de segurança estabelecidas para controlar a propagação de Covid-19.

Recorde-se que é proibido consumir bebidas alcoólicas na vias públicas, excepto nos espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito. Tão-pouco é permitido o ajuntamento de mais de 20, 10 ou cinco pessoas, consoante a situação seja de alerta, contingência ou calamidade.

As autoridades detiveram três pessoas por falta de habilitação legal para conduzir e passaram 22 autos por infracções ao Código da Estrada e consumo de estupefacientes. Da fiscalização feita com peritos do IMT foram detectadas 42 viaturas com alterações de características, de pronto apreendidas.