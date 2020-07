Portal das Matrículas continua a dar problemas: prazo para renovação é até 12 de Julho

As queixas e reclamações são mais do que muitas. Muitos encarregados de educação têm recorrido às redes sociais ou a plataformas digitais como o Portal da Queixa, frustrados com a inoperacionalidade do Portal das Matrículas. As reclamações prendem-se com a incapacidade de aceder ao site do Ministério da Educação (ME) ou em completarem o processo de inscrição dos alunos nas respectivas escolas, porque a página vai abaixo antes de este estar concluído. O Ministério da Educação justifica os problemas com “um afluxo extraordinário de acessos a partir de 29 de Junho” e lembra que a revalidação de matrículas, para os alunos do 2.º ao 12.º ano, termina apenas a 12 de Julho.

O aviso foi colocado no topo da página do Portal das Matrículas para que não restem dúvidas: o prazo que terminou na quarta-feira, 1 de Julho (depois de um prolongamento de 24 horas), foi apenas para a matrícula das crianças no ensino pré-escolar e no 1.º ano. Todos os alunos que vão para qualquer outro nível do ensino básico, do 2.º ao 12.º ano, podem realizar a renovação de matrícula entre 26 de Junho e 12 de Julho.

E o aviso não é inocente. É que, segundo a informação do ME, “a quase totalidade dos acessos registados ontem [1 de Julho] foi já para renovações”. Ou seja, pode ter havido alguma confusão entre os encarregados de educação que, alertados para o final do prazo para a matrícula do pré-escolar e do 1.º ano, poderão ter julgado que era o último dia para a inscrição dos alunos em todos os anos.

Esta eventual confusão pode ter contribuído para que esta quarta-feira “o pico de transacções por segundo” tenha chegado às “90 mil”, segundo esclarece o ME. No dia anterior, segundo a mesma fonte, o pico tinha chegado às 40 mil transacções por segundo.

Na informação enviada ao PÚBLICO, o ME refere que o facto de as revalidações de matrículas ainda poderem ser feitas nos próximos dez dias permite “acessos mais espaçados”, com a expectável consequente diminuição da sobrecarga do portal.

O Portal das Matrículas já tivera dificuldade em dar resposta aos encarregados de educação que, no primeiro dia para a inscrição das crianças, a 4 de Maio, tentaram realizar a operação. Já na altura o ME admitia estar a trabalhar para melhorar o serviço, quando o volume de acesso chegava apenas aos dois mil pedidos por segundo – bem longe dos números alcançados no final do prazo.

Segundo o Portal da Queixa, os problemas com a página do ME foram responsáveis por 133 reclamações em apenas quatro dias. Em 2019, o total das queixas relacionadas com o mesmo tema fora de apenas 85.​

Apesar dos problemas, que não são novos, a 30 de Junho – o prazo inicial para a conclusão das matrículas – o ME dava conta que já tinham sido realizadas “quase na totalidade” as matrícula para as crianças que irão para o 1.º ano e 94% das matrículas do pré-escolar.