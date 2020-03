Bragança Cocktail Week muda-se para o Instagram e ensina a fazer cocktails

A segunda edição da Bragança Cocktail Week, como muitos outros eventos, tendo que trocar a agenda encontrou uma nova vida seguindo pela rota virtual. A Rota do Cocktail, que estava programada para o dia 25 de Março, foi suspensa devido à quarentena decorrente da epidemia da covid-19.

Os organizadores pensaram então numa possível solução: “Uma vez que estamos todos confinados à casa, a ideia é: porque não continuarmos na mesma a levar o cocktail às pessoas, e ao invés de fazermos a nível local, fazermos a nível nacional,” conta à Fugas o organizador Fernando Salvador.

Foram feitos uma série de convites a bartenders, “alguns dos mais conhecidos do país, e outros menos conhecidos, porque o objectivo é levar do norte ao sul do país, de Bragança ao Portimão”. Foram convidados 14 profissionais que, a partir de hoje, estarão em directo nos seus perfis pessoais no Instagram. O primeiro, esta sexta-feira, 27 de Março, é @vitobartending (Madeira).

A tarefa de escolher o cocktail apresentado ficou a cargo de cada convidado. Fernando Salvador diz que o festival “não impôs nenhuma regra, a não ser fazer um cocktail às 19h30. Pode ser um aperitivo, um digestivo, aquilo que eles entenderem que devem sugerir às sete e meia da tarde. Desta forma, é “uma pausa” para tomar uma bebida em casa.

O organizador frisa que é importante manter o factor surpresa dos cocktails, para incentivar o interesse do público. “As lives vão ser todas elas uma surpresa. A tendência é ‘vamos ver o que ele vai fazer’. Eles vão surpreender, apresentar propostas, trazer novidades,” adiantou. Além do vídeo continuar disponível por alguns dias no próprio Instagram do convidado, as receitas serão transcritas e disponibilizadas posteriormente no site do evento para que as pessoas possam reproduzir os cocktails em casa.

“A ideia é descontrair e trazer uma ideia positiva. Temos que levar esse confinamento em casa de outra forma, mais ligeiro. A internet agora é a nossa praça pública,” completa Salvador. A programação completa dos convidados e os seus perfis de Instagram está disponível na página de Facebook do evento.

Texto editado por Luís J. Santos