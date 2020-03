CTT: Todas as lojas vão estar abertas durante a manhã

Os CTT, que neste momento de estado de emergência são considerados serviços públicos essenciais, anunciaram este domingo que praticamente todas as suas lojas próprias estarão abertas em dias úteis, embora com horários reduzidos.

Vão funcionar entre as 9h e as 13h30. Diz a empresa que a “alteração visa a protecção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as hipóteses de contágio”.

A excepção a este horário são as lojas em espaços comerciais e aeroportos, às quais se aplicará o horário desses espaços.

Além disso, permanecem encerradas a loja do aeroporto das Lajes, na Terceira, do El Corte Inglés, em Lisboa, da Loja do Cidadão de Lisboa e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento desses espaços.

Os CTT servem uma larga parte da população idosa, que recorre a estes espaços para levantar as pensões.

Na semana passada, a empresa manteve algumas das estações fechadas, quer por ausência de trabalhadores que estão em casa a cuidar dos filhos, quer por ter alguns deles em quarentena.

A partir de segunda-feira, a empresa terá a rede de lojas quase totalmente operacional (são cerca de 540), mas os horários passam a ser mais restritos. Sem alterações mantêm-se as precauções de segurança, como o atendimento à porta fechada.

O caso é diferente nos cerca de 1700 postos CTT espalhados pelo país que não pertencem à empresa mas sim a parceiros com quem tem contratos e que prestam vários serviços postais. Nestes espaços, os CTT não conseguem assegurar nem a abertura nem os horários praticados.