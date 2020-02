Grupo quer que aeroporto de Faro se chame Gago Coutinho

m grupo de mais de mais de uma dezena de figuras destacadas do Algarve vai propor ao Governo atribuir o nome do Almirante Gago Coutinho ao aeroporto de Faro. A ideia é que o nome de um dos precursores da navegação fique ligado à região e ao mundo, de uma forma que “honra e prestigia Portugal”. A proposta é liderada pelo Almirante Martins Guerreiro, tendo já sido dado conhecimento à Comunidade Intermunicipal do Algarve – Amal, que ainda não tomou posição sobre a matéria.

A Assembleia Municipal de São Brás de Alportel, entretanto, aprovou uma moção a apresentar à Amal para que o assunto seja discutido e votado em breve. Nesta vila, onde estão raízes familiares de Gago Coutinho, encontra-se uma peça escultórica alusiva ao seu principal feito - a Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, em 1922, na companhia de Sacadura Cabral.

“É um nome que honra Portugal, a Marinha Portuguesa e a Aviação Mundial”, sintetiza Martins Guerreiro. O Algarve, pela sua vocação turística, sublinha, está também virado para o mundo e para as descobertas.

Recorde-se que na altura em que Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu que o projectado aeroporto do Montijo se chamasse Mário Soares, surgiu uma outra corrente de opinião a defender o nome de Gago Coutinho, invocando motivos históricos.