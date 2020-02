Parceiro de Luís Filipe Vieira reforça posição na SAD do Benfica

O empresário José António dos Santos reforçou a participação na SAD benfiquista. Apesar de um potencial conflito de interesses avançado pelo Expresso — baseado nas ligações empresariais que o líder do grupo tem com Luís Filipe Vieira —, o presidente do grupo Valouro revela ao PÚBLICO que, esta segunda-feira, comprou acções no valor de “largas centenas de milhares de euros”, aumentando assim uma participação que se cifrava nos 12,7% do capital social da SAD. O empresário não detalhou valores exactos nem a proveniência destas acções, invocando dever de sigilo, reiterando, contudo, que não aproveitará para vender a participação na oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela SAD “encarnada”, algo que lhe permitiria encaixar um lucro superior a dez milhões de euros.

