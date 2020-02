Porto vai ter trotinetas e bicicletas partilhadas a partir de Março

A Câmara do Porto admite que já a partir de Março os três operadores de bicicletas e trotinetas partilhadas que ganharam licenças para operar na cidade ponham nas ruas os primeiros veículos. Ao todo, os títulos de operação atribuídos por leilão, esta terça-feira, deverão levar à disponibilização, num conjunto pré-determinado de pontos na via pública, de um total de 2100 velocípedes ou equiparados, que serão eléctricos, essencialmente.

Válidas para os próximos cinco anos, as licenças foram atribuídas pela autarquia, por 20 mil euros cada uma, à Bird (que já opera em Lisboa), à Hive (Lisboa e Braga) e à Circ, a única das três que já estava na área metropolitana do Porto (em Matosinhos e em Gaia), para além de Braga, Lisboa e Almada, e que por isso entra no Porto com a expectativa de testar o potencial de deslocações intermunicipais em trotinetas eléctricas, ou e-scooters.

O concurso do Porto, baseado num regulamento com bastantes condicionalismos, obriga os operadores a algumas adaptações. O serviço só está disponível entre as 6h e as 22h, obrigando à recolha de todos os veículos, por parte das empresas, e a Câmara do Porto estabeleceu já um conjunto de pontos de parqueamento para trotinetes e bicicletas, nos quais estes devem ser “preferencialmente” deixados pelos utilizadores. Os operadores vão ter de encontrar formas de incentivar este comportamento pois o regulamento prevê penalizações, a pagar pelo operador, caso as viaturas mal parqueadas estejam a interferir na mobilidade de automóveis ou peões e não sejam rapidamente recolhidas.