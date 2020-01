The Edge, a próxima atracção vertiginosa de Nova Iorque

A 335 metros de altura, com vistas a 360º, no coração do novo bairro Hudson Yards. “Foi desenhado para tirar os visitantes da sua zona de conforto” e experimentar a cidade “como nunca”, garantem. É toda a Nova Iorque à proa (mesmo: vistas largas até 128km).

Promovido como o mais elevado miradouro do hemisfério ocidental, surge como uma plataforma triangular que se desloca a cerca de 24 metros do edifício para deixar-nos a caminhar pelos ares. Para mais, inclui um outro triângulo para a vertigem total: um piso de vidro para olhar a Grande Maçã a partir do 100.º andar.

“Vidro e céu”, dizem. E juntando os dois, os mais corajosos podem chegar-se à pontinha e inclinar-se sobre o mundo de Nova Iorque com visão de Homem-Aranha. E ainda se podem subir as escadas acima da plataforma e ir uns metros mais acima.

A rematar: há bar de champanhe no 100.º andar, mais protegido e com menos vertigens ao barulho. Um piso abaixo, restaurante e café.

A estreia está marcada para 11 de Março, devendo abrir diariamente das 8h às 00h. É garantido, tal como acontece com outros ícones como o Empire State Building: a concorrência à hora do pôr-do-sol será feroz.

O preço dos bilhetes andará à volta dos 30/35 euros (poupa uns euros se comprar online). Um elevador faz os cem pisos em um minuto.

Hudson Hards é um gigantesco projecto imobiliário, em Midtown Manhattan, aos pés do rio, em desenvolvimento desde 2012. Edifícios de escritórios e residenciais, centro comercial, hotel, centros de artes, jardins.

E com direito a atracções para encher o olho: um ano antes de The Edge, surgiu The Vessel, uma escadaria monumental que sobe em espiral de cobre espelhado e para onde convergem todas as atenções.