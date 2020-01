Pais de Julen chegam a acordo com dono do terreno e evitam julgamento

Os pais de Julen, o menino de dois anos que caiu num poço em Totalán (Málaga) em Janeiro do ano passado, chegaram a acordo com o proprietário do terreno onde estava o poço, David Serrano, acusado de homicídio por negligência. O julgamento da morte de Julen estava previsto arrancar esta terça-feira, mas o acordo foi alcançado 24 horas antes.

Esta segunda-feira de manhã, os representantes de ambas as partes reuniram-se com os procuradores do caso no campus de Justiça de Málaga para esclarecer os termos do acordo, que terá sido aceite pelo Ministério Público espanhol. Falta agora a aprovação da juíza do Tribunal Criminal n.º9 de Málaga responsável pelo caso, Elena Sancho Mallorquín, que poderá validar o documento já esta terça-feira.

O acordo estabelece uma pena de prisão de um ano para David Serrano por um crime de negligência grave, assim como o pagamento de uma indemnização aos pais de Julen, Victoria García e José Roselló. No entanto, uma vez que Serrano não possui antecedentes criminais, a pena de prisão poderá ser suspensa.

O proprietário do terreno será ainda obrigado a pagar os custos das operações de resgate (cujo valor não é detalhado), que decorreram durante 13 dias em Totalán (Málaga) até que o corpo de Julen Roselló foi encontrado sem vida.

Fontes do Ministério Público espanhol, citadas pelo El País, explicam que Serrano é acusado de um crime de homicídio por negligência, mas a pena (que poderia ir de um a quatro anos de prisão) não deverá ser superior a um ano devido à existência de várias atenuantes.

As mesmas fontes notam ainda que David Serrano já pagou uma parte da indemnização, no valor de 25 mil euros, aos pais de Julen e sublinham que, embora o valor total da indemnização seja mais elevado, esse primeiro pagamento já foi feito. Segundo fontes judiciais ouvidas pelo El Mundo, o valor total da indemnização aos familiares poderá ser superior a 180 mil euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo dos últimos meses, os advogados de defesa do proprietário do terreno tentaram, por várias vezes, chegar a acordo com os pais de Julen, de forma a evitar o julgamento. “É melhor um mau acordo do que um bom processo”, referiu um dos advogados citado pelo El País. Salientando que as últimas semanas “foram decisivas”, os advogados mostraram-se satisfeitos com a chegada a acordo, para que Serrano possa evitar a prisão e “deixe de estar sujeito ao escrutínio público”.

Estava previsto o julgamento do caso de Julen arrancar esta terça-feira e decorrer, ao longo de seis sessões, até 30 de Janeiro. No entanto, se a juíza Elena Sancho Mallorquín ratificar o acordo já amanhã, o processo poderá ficar concluído em breve.

Anteriormente, os pais de Julen tinham pedido três anos e meio de prisão para David Serrano, enquanto o Ministério Público espanhol pediu três anos de cadeia para o proprietário do terreno, único acusado de homicídio por negligência. O furo de prospecção de água — e respectivas obras efectuadas antes do acidente — não tinham qualquer tipo de sinalização ou autorização legal.