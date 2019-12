GNR apanha homem a conduzir sem carta que também é suspeito de rapto de filha

Um homem de 33 anos, em Gondomar, foi detido por suspeita de rapto da filha de um ano que vivia em França, com a mãe. Era a mãe quem tinha o poder paternal da criança.

De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana, a detenção foi feita pelo Comando Territorial do Porto, através do Posto de Medas, em Gondomar, no dia 7 de Dezembro.

Mas o homem ficou detido por outra razão: tinha pendente desde 2014 um mandado por condução de veículo sem habilitação legal. O homem seria conduzido a um estabelecimento prisional para cumprimento de pena de quatro meses de prisão efectiva e nesse processo a GNR constatou que se tratava de um suspeito de rapto da filha, explicou o capitão Francisco Martins ao PÚBLICO.

“No seguimento das diligências com o intuito de identificar o paradeiro do homem e da criança, os militares apuraram que este estava alojado em casa de familiares, tendo sido interceptado e a menor, depois de confirmados os factos, entregue à avó materna até à chegada da mãe”, refere a nota de imprensa.

O processo relativo ao alegado rapto seguiu para a Polícia Judiciária.