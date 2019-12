“Os europeus vão mudar o seu estilo de vida para proteger o planeta”, anuncia Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desvendou esta quarta-feira o roteiro do novo Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), o seu ambicioso plano para transformar a economia do continente e tornar a Europa o primeiro território a alcançar a neutralidade climática em 2050. “A viagem começa aqui”, afirmou, descrevendo este primeiro passo como “o momento do homem na Lua para a Europa”.

Von der Leyen resumiu numa frase a premissa do Pacto Ecológico Europeu. “Os europeus vão mudar o seu estilo de vida para proteger o planeta”, antecipou. “O nosso objectivo é reconciliar a economia com o planeta, o que implica mudar a forma como produzimos e consumimos”, acrescentou.

O combate às alterações climáticas é o mote do seu plano, mas acções não se esgotam na redução das emissões. Há medidas e iniciativas distribuídas por vários pilares, que abrangem todos os sectores da economia, da produção agrícola e industrial à energia e aos transportes, e uma atenção especial à preservação dos ecossistemas e da biodiversidade e à alteração dos hábitos dos cidadãos europeus.

“Temos um roteiro dedicado de 50 acções para 2050”, revelou a presidente da Comissão. Com a aprovação do Pacto Ecológico Europeu pelo colégio de comissários, esta manhã, arrancou oficialmente a contagem para uma série de medidas a tomar já nos próximos cem dias.

A mais emblemática, e que pretende tornar a transição para um novo paradigma verde irreversível, tem a ver com a apresentação da primeira Lei Climática Europeia, que dará força legal ao objectivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Está prevista para Março de 2020, embora possa ser “emendada” alguns meses mais tarde, quando estiverem concluídos os estudos sobre o esforço necessário ao cumprimento dessa meta. A ideia é que, em 2030, a União Europeia já tenha reduzido entre 50 a 55% as suas emissões.

“O Pacto Ecológico Europeu é a nossa nova estratégia de crescimento económico: um crescimento que terá de devolver ao planeta mais do que lhe retira”, afirmou Ursula von der Leyen, que disse estar “convencida que o antigo modelo de crescimento baseado nos combustíveis fósseis e na poluição está desactualizado”.

A intenção da presidente da Comissão é começar a “fazer as coisas de maneira diferente” e colocar a Europa na liderança, em termos de tecnologias verdes, ou de financiamento verde. Reconhecidamente, o seu plano de acção exigirá investimentos elevados: segundo os cálculos avançados pelo executivo comunitário, o esforço para cumprir as metas climáticas e energéticas em 2030 vai exigir um reforço anual de 260 mil milhões no investimento (correspondente a 1,5% do PIB europeu de 2018). Para isso, a Comissão está a preparar a apresentação de um Plano de Investimento para uma Europa Sustentável, bem como uma Estratégia para o Financiamento Verde, de forma a mobilizar recursos públicos e privados.

Além disso, a Comissão vai lançar um novo Mecanismo para a Transição Justa das regiões dependentes dos combustíveis fósseis, que ficará sob a alçada da comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira. “Temos a ambição de mobilizar 100 mil milhões de euros para apoiar as regiões e sectores mais vulneráveis”, anunciou Ursula von der Leyen

Esse dinheiro ficará acessível através de um novo Fundo para a Transição Justa, que será inscrito no próximo Quadro Financeiro Plurianual mas cujo modelo e envelope financeiro ainda não está totalmente fechado; de uma linha dedicada no âmbito do fundo de promoção do investimento InvestEU, alavancado pela Comissão e pelo Banco Europeu de Investimento; e ainda pelo financiamento com capitais próprios do BEI.