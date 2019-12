Para lá da maçonaria, o que ficou do debate do PSD

Rui Rio mudou de ideias. Já não está tão convencido, como estava logo a seguir às eleições legislativas , que este Governo não conseguirá aguentar quatro anos. Agora, já admite que, “apesar do desgaste”, o Governo socialista “tem todas as condições para lá chegar”. O que levanta uma dúvida: Rio achava que iria ter um papel de maior relevo nesta legislatura porque Costa poderia precisar muito dele. Ao reconhecer que o PS está com vontade de continuar a governar à esquerda, faz sentido Rio manter a mesma disponibilidade para abrir as portas ao PS?

O que importa é opositor externo. Luís Montenegro distinguiu-se pela clareza com que quer manter à distância o PS. O pingue-pongue entre o ex-líder parlamentar do PSD e Rui Rio fez lembrar o debate de 2014 entre António Costa e António José Seguro (com a diferença que estes dois se trataram durante todo o debate por “tu”). Também nessa altura a posição face ao principal partido adversário dominou as atenções. Seguro foi mais vago sobre como iria governar, Costa garantiu que o PS “não podia ser parceiro do PSD e CDS” porque “isso seria trair a vontade dos portugueses”. Sabemos bem o desfecho, ganhou o segundo. Serão os militantes do PSD parecidos com os do PS e quando o partido está na oposição não querem ouvir falar em acordos com o primeiro-ministro em funções? Saberemos em breve.