Dois contra um: debate do PSD começou com Rio na defesa

Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro jogaram ao ataque desde os primeiros minutos do primeiro debate entre candidatos à liderança do PSD, esta quarta-feira à noite, na RTP. Os resultados eleitorais “historicamente maus”, como disse Pinto Luz e o facto de o PSD ter sido, nos últimos tempos “uma espécie de PS número dois”, como referiu Montenegro, obrigaram Rui Rio a assumir uma posição defensiva: “Ao longo destes dois anos, procurei não ouvir as críticas constantes”, desvalorizou o actual líder.

Num debate ruidoso, Rio também atacou. “Foi duas vezes candidato à Câmara de Espinho e não conseguiu ganhar. É essa a performance do doutor Luís Montenegro”, afirmou sobre o ex-líder parlamentar do PSD. Ao vice-presidente da Câmara de Cascais citou os resultados baixos do PSD em Lisboa, Sintra, Loures e Vila Franca e conclui da mesma forma. “É esta a performance do engenheiro Pinto Luz”. Ambos os adversários reagiram lembrando a Rio que não tem muitos motivos para se vangloriar. “O senhor foi quem mais vezes conseguiu resultados históricos muito maus. O que é que vai mudar? Vai continuar a perseguir militantes?”, quis saber o autarca cascalense. Rio defendeu-se: “Há resultados e resultados.”

Maçonaria e orçamento

O tema da Maçonaria não ficou de fora do debate. Foi trazido à conversa pela moderadora, mas ninguém lhe fugiu. A jornalista da RTP perguntou ao líder do PSD a que se referia quando falou sobre interesses obscuros. “Eu já disse que me referia à maçonaria”, respondeu Rio. “Os meus adversários são conhecidos como sendo da maçonaria”, acrescentou, dizendo que o que critica é apenas a falta de transparência.

Foi a vez de Montenegro e Pinto Luz se defenderem. “Não sou da maçonaria, não pertenço à maçonaria”, disse o primeiro, aproveitando para criticar Rio de, ao contrário do que defende, fazer julgamentos com base em notícias de jornal. “Fui membro da maçonaria e isso nunca me condicionou. Saí há 10 anos com a mesma liberdade com que entrei. Desde que tenho cargos públicos, não pertenço à maçonaria”, explicou o segundo.

Sobre o Orçamento do Estado, foram repetidas as posições já conhecidas. Pinto Luz insistiu que pode viabilizar orçamentos se forem bons para o país, o que levou Rio a concordar. “Isso mesmo”, disse, assumindo, mais tarde, que precisa de ver o documento antes de decidir o sentido de voto. Mas o autarca de Cascais também disse que não acredita “que António Costa vá apresentar um bom Orçamento do Estado”. No extremo oposto está Montenegro, que sempre tem dito que não viabilizará orçamento nenhum. “Alguém acredita que os orçamentos do PS vão desdizer o que está no programa do PS? Não tenhamos ilusões, o PS não quer fazer entendimentos estruturais connosco”, disse ainda.

Em matéria de Saúde as diferenças entre os candidatos não se fizeram notar. Questionado sobre o anúncio do primeiro-ministro, no último debate quinzenal, de que haveria uma “agradável surpresa” em breve, Rio respondeu que não reparou. “A agradável surpresa é degradar-se mais devagarinho que se tem degradado”, comentou.

Autárquicas de 2021

Os candidatos expuseram algumas suas ideias sobre carga fiscal, papel do Estado, espírito reformista e investimento público, e de seguida acabaram a falar sobre eleições autárquicas. Para Rio estas são, aliás, mis importantes do que as legislativas. Mas quem acabou por se atravessar com um número de autarquias a conquistar em 2021 para poder cantar vitória foi Luís Montenegro (que até já tem alguns nomes de candidatos na cabeça).

Depois de dizer que o PSD tem “de mobilizar os melhores”, o ex-líder parlamentar acrescentou que “para ganhar as autárquicas e ter mais uma câmara que o PS, o PSD não pode perder nenhuma e tem de ganhar 32 ao PS, mas como se perde sempre algumas, é difícil fazer isso sem ganhar 40 câmaras.”

Rui Rio não entrou no jogo dos números. Mas quis dizer que “mais importante do que ganhar é subir o resultado”, mesmo que se perca. Miguel Pinto Luz também não fez apostas sobre as câmaras que o PSD pode ganhar ou perder, mas lembrou: “Perdemos muitas câmaras para nós próprios, para sociais-democratas que agora são independentes”. E disse que, se for eleito líder, promete “agregar” e impedir “estas guerras intestinas”.