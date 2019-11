Ursula von der Leyen: “Gosto da paixão de Emmanuel Macron pela Europa, que é tão óbvia”

Nos últimos tempos o Presidente de França assumiu o protagonismo e ocupou o palco do debate europeu. O seu estilo comunicacional, directo e por vezes agressivo, é muito diferente do seu. O que pensa das suas ideias?

Gosto da paixão de Emanuel Macron pela Europa, que é tão óbvia. Agora que conheço todos os chefes de Estado e governo da União Europeia posso dizer que todos eles têm diferentes personalidades e uma forma particular de comunicar. Para mim, o mais positivo é que haja dinamismo e paixão pela Europa.

