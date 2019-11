Cante alentejano celebra hoje cinco anos como património mundial

O cante alentejano celebra esta quarta-feira cinco anos como património da humanidade com actuações de grupos corais em Beja, Castro Verde e Serpa, onde também há uma cerimónia evocativa.

O canto colectivo sem instrumentos típico do Alentejo foi classificado em 2014 como património cultural imaterial da humanidade, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, na sigla em inglês), graças a uma candidatura apresentada pela Câmara de Serpa e pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Na vila de Castro Verde, as comemorações, promovidas pelo município, arrancam hoje, às 11h, na Praça da República, com a iniciativa O Cante da Escola vai à Praça para alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do agrupamento de escolas do concelho interpretarem modas de cante alentejano.

Segue-se, a partir das 21h, no Cineteatro Municipal de Castro Verde, um concerto que inclui actuações de três grupos corais do concelho para interpretaram um repertório composto por modas do cancioneiro tradicional alentejano. No concerto vão actuar As Camponesas e Os Ganhões de Castro Verde e o novo grupo Cantares do Campo Branco, que “nasceu” recentemente e se estreia hoje ao vivo na vila.

Na cidade de Beja, as comemorações, também promovidas pela câmara, começaram já no dia 26 de Outubro e terminam hoje com a rota Cante ao Entardecer, que irá decorrer a partir das 17h30 e incluir actuações de dez grupos corais do concelho em cinco igrejas da cidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Serpa, também termina hoje a 5.ª edição do Cante Fest, promovido anualmente pelo município para celebrar a classificação do cante alentejano como património da humanidade.

O Cante Fest deste ano fecha com a cerimónia de comemoração do 5.º aniversário da classificação, a partir das 18h, no Cineteatro Municipal de Serpa. A sessão inclui a entrega de medalhas aos grupos corais signatários da candidatura do cante alentejano a património mundial e um concerto com os grupos corais do concelho e o pianista Ariel Rodriguez.

As comemorações em Castro Verde vão terminar no sábado com um encontro de grupos corais do concelho, a partir das 16h, no Anfiteatro Municipal. Além de actuações dos grupos, o encontro vai incluir a inauguração de uma instalação fotográfica comemorativa dos cinco anos da classificação do cante alentejano pela UNESCO.