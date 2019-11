Eurodeputados querem mais acções da UEFA contra racismo e discriminação

Um grupo de deputados do Parlamento Europeu, entre eles cinco portugueses, subscreveram uma carta ao presidente da UEFA para que tome medidas urgentes contra o racismo e a discriminação.

Os deputados portugueses subscritores da missiva são por Margarida Marques, Marisa Matias, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais e José Gusmão.

“Estamos chocados com os incidentes racistas e discriminatórios que ocorreram na semana passada em várias ligas de futebol e em jogos internacionais (...). Escrevemos-lhe como membros do Parlamento Europeu para que a UEFA tome acções urgentes contra o racismo e a discriminação. Acreditamos que ninguém na comunidade do futebol tenha de tolerar discriminações de qualquer natureza”, pode ler-se na carta endereçada ao esloveno Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.

“Acompanhamos a sua liderança e a condenação imediata do racismo e da discriminação tal como as medidas inseridas no protocolo que fornecem aos árbitros e aos jogadores orientações de como devem agir em casos de racismo e discriminação. Contudo, acreditamos que são necessárias outras medidas”, acrescentam.

Desde logo, assegurar que o protocolo “é devidamente cumprido pelos árbitros, incluindo o encaminhamento dos jogadores para os balneários e a suspensão do jogo, acabar com as sanções simbólicas, impondo outras mais pesadas em casos repetidos de racismo e discriminação nos estádios, incluindo a expulsão de clubes e países das competições”.

Por outro lado, os deputados subscritores da carta apelam ao “incremento do investimento e do apoio para iniciativas educacionais” contra o racismo e a discriminação, considerando “ser imperativo de todos a luta contra a intolerância” e exigindo “mais acções para a combater”.

“Temos de garantir que todas as autoridades do futebol e os adeptos tenham a noção das consequências dos seus actos”, pode ainda ler-se na missiva, na qual os deputados europeus fazem saber a Aleksander Ceferin que esperam uma resposta à carta e conhecer as acções que irá tomar doravante para combater o fenómeno.