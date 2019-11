De saloia a terra de reis: a história de Cascais cabe toda neste museu

Entre os corredores do museu há uma peça que se destaca pela sua dimensão. Encostado a uma parede surge um grande bloco de pedra, datado de 1598, com o brasão da família Castro que encimava a porta do palácio dos senhores de Cascais, que um dia fora castelo medieval. A pedra foi apenas encontrada em 2014, mas os arqueólogos sabem que tinha sido já recolhida, em 1915, por um capitão para integrar o primeiro museu de Cascais. “Demorou algum tempo, mas está feito”, ri-se Severino Rodrigues, arqueólogo da autarquia. A vila tem finalmente o seu museu para mostrar aos cascalenses, e todos quantos por ali passarem, um pouco mais da sua origem — do Paleolítico ao século XX.

Continuar a ler