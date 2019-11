Miguel Pinto Luz já entregou 350 assinaturas na sede do PSD

Miguel Pinto Luz, que se assumiu como adversário de Rui Rio - e de Luís Montenegro - na disputa pela liderança do PSD, entregou nesta terça-feira as primeiras 350 assinaturas necessárias para dar início ao processo de formalização da candidatura. No total serão precisas 1500, mas com as primeiras 350 o candidato já pode dar início ao processo e ter acesso a listagens, por exemplo.

As assinaturas deram entrada na sede do PSD, em Lisboa, pela mão de José Matos Rosa, que foi secretário-geral do partido nos tempos de Pedro Passos Coelho. No Facebook, Miguel Pinto Luz partilhou uma fotografia do momento. “O futuro diz presente”, acrescentou.

O vereador da Câmara de Cascais agendou para a próxima semana, no dia 18, a apresentação oficial da candidatura, num evento aberto a todos os militantes e simpatizantes do partido. Pinto Luz escolheu o Pátio da Galé, em Lisboa, para fazer o lançamento, defendendo que “a facilidade de acesso e a proximidade de transportes públicos” foram critérios para optar por este local, incentivando “a utilização de transportes públicos como forma de preservar o ambiente”.

A primeira volta das eleições directas do PSD realiza-se a 11 de Janeiro de 2020.