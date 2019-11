Casal de idosos encontrado morto em casa no Cacém

Um casal de idosos de 88 e 83 anos foi esta quinta-feira encontrado morto em casa pelo próprio filho no Cacém, no concelho de Sintra, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano de Lisboa. Segundo a mesma fonte, o homem ter-se-á deslocado a casa dos pais a meio da manhã e encontrou-os já sem vida no chão de uma das divisões da habitação. A PSP recebeu o alerta por volta das 11h55, altura em que se deslocou ao local.

“Provavelmente terá sido uma doença súbita de ambos. Os corpos vão ser transportados para o Instituto de Medicina Legal e embora não existam grandes índicos de crime foi dado conhecimento à Polícia Judiciária que vai investigar”, referiu a mesma autoridade. O filho já não vivia com o casal, mas era frequente fazer-lhes visitas: a última terá acontecido no início desta semana.