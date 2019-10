Há 13 jogos sem perder. Flamengo, de Jesus, lidera campeonato brasileiro

Com várias baixas importantes, nomeadamente de De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rafinha ou Filipe Luís, o “Fla” efectuou uma exibição muito “cinzenta” e esteve a perder, culpa de uma grande penalidade de Bruno Melo, aos 61 minutos.

Antes e depois, o conjunto do Rio de Janeiro mostrou ser uma equipa cansada e sem soluções para criar perigo, mas, aos 81 minutos, o árbitro, depois de consultar o VAR, assinalou um penálti contra os locais, por mão de Juan Quintero.

Aos 83 minutos, e regressado da selecção brasileira, ex-benfiquista Gabriel Barbosa atirou forte, para o meio da baliza, e restabeleceu a igualdade, reforçando a liderança dos marcadores no “Brasileirão”, agora com 19 golos.

Logo na jogada seguinte, René quase marcou um autogolo, mas o Flamengo “sobreviveu” e, em “cima” dos 90 minutos, foi Reinier a dar a vitória ao “onze” de Jorge Jesus, de cabeça, no centro da área, depois de um lançamento lateral na esquerda.

Até ao final, o Flamengo segurou a preciosa vantagem, para somar o 12.º triunfo, mais um empate, nos últimos 13 jogos no “Brasileirão”, prova em que, com Jesus, o “onze” do Rio conta 14 vitórias, dois empates e uma derrota (40-13 em golos).

Depois do desaire por 3-0 no reduto do Bahia, em 4 de Agosto, para a 13.ª ronda do campeonato brasileiro, a formação carioca está invicta em todas as provas, com 13 vitórias e três igualdades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Provisoriamente, o Flamengo, que se sagrou vice-campeão em 2018 e já não vence o campeonato desde 2009, passou a contar mais 11 pontos do que o Palmeiras e 13 face ao Santos, equipas que ainda não disputaram os seus embates da ronda 26.

O próximo encontro da equipa de Jorge Jesus está marcado para domingo, no Maracanã, frente ao rival Fluminense, o clássico “Fla-Flu”.