Sindicatos de motoristas e patrões já chegaram a acordo

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, a Antram, já assinou com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas de Eransporte (Fectrans) o texto final que cai constar do Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) dos motoristas. A assinatura do texto foi feita esta segunda-feira ao fim da tarde e nesta manhã de terça-feira será feito o mesmo com os representantes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), confirmou o PÚBLICO junto da Antram e do SNMMP.

De acordo com a Fectrans, o acordo de princípio assinado com a Antram consolida os pontos contidos no memorando de entendimento de 14 de Agosto, que actualiza em 11,1% a tabela salarial para os motoristas de pesados, bem como “as principais cláusulas pecuniárias” em, pelo menos, 4%. “O resultado da negociação traduz-se num CCTV com nova estrutura, que contém uma parte geral e que autonomiza os capítulos referentes ao transporte nacional, outro ao internacional/ibérico e outro sobre as matérias perigosas”, indicou a Fectrans, sublinhando terem ficado resolvidos vários pontos que opunham transportadoras e motoristas, entre os quais a definição de limites nos tempos de trabalho.

“Fica claro que todo o tempo, incluindo o de disponibilidade, é pago. Da aplicação deste CCTV não pode resultar uma diminuição da retribuição líquida do trabalhador”, lê-se no comunicado.

O dirigente do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, confirmou ao PÚBLICO que também esta estrutura irá assinar o seu acordo com a Antram”, lembrando que ele só foi conseguido “graças à luta dos motoristas, ao contrário dos 1,6% de aumento que inicialmente a Fectrans pedia”.

Não se conhecendo ainda todos os pormenores do acordo a que chegarão as comissões negociadoras, sabe-se que eles terão ainda de ser analisados pelos órgãos competentes das entidades envolvidas.

Em declarações ao PÚBLICO, o coordenador geral da Fectrans, José Manuel Oliveira, confirmou que este acordo de princípio ainda vai ser analisado pelos sócios da Antram, que têm um congresso este fim-de-semana, e pela direcção da Fectrans. “Mas são os procedimentos normais, não deve de haver problemas”, antecipa.

Para este fim-de-semana também o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) tem marcado um plenário para discutir o acordo final que vai ser assinado com os representantes das empresas.