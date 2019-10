Rendas voltam a aumentar, novos contratos continuam a diminuir

O valor mediano registado nos novos contratos de alojamento efectuados nos últimos 12 meses cresceu 9,2%, e situa-se agora nos cinco euros por metro quadro. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta quinta-feira as estatísticas de rendas da habitação a nível local referentes ao primeiro semestre deste ano e verificou que os municípios de Braga, Setúbal, Matosinhos e Porto foram aqueles em que o valor das rendas mais cresceu. Ao mesmo tempo que continua a aumentar o valor das rendas, regista-se que o número de novos contratos intensifica a tendência de queda: nos 12 meses terminados em Junho de 2019 o número de novos contratos de alojamentos caiu 10,5%.

Se no semestre anterior eram 33 os municípios que registavam um valor acima da mediana nacional, no primeiro semestre de 2019 esse número subiu para 37, sendo que Lisboa mantém o valor de renda mais elevado do país com 11,71 euros por metro quadrado (€/m2).

Com valores iguais ou superiores a 7 €/m2 destacavam-se também Cascais (10,23 euros), Oeiras (9,75 euros), Porto (8,33 euros), Amadora (7,69 euros), Odivelas (7,33 euros), Almada (7,32 euros) e Matosinhos (7,25 euros), mais dois municípios que os assinalados no semestre anterior. Os municípios de Braga (+16,4%), Setúbal (+16,3%), Matosinhos (+16,0%) e Porto (+15,5%) apresentaram, entre os municípios com mais de cem mil habitantes, as mais elevadas taxas de variação homólogas.

Em Lisboa, as freguesias de Santo António e Misericórdia registaram os valores medianos de rendas da habitação mais elevados e Carnide e Avenidas Novas as maiores taxas de variação homóloga. No Porto, a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde assinalou o valor mais elevado de novos contratos de arrendamento (9,62 €/m2) e a maior taxa de variação homóloga (+25,3%).