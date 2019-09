Os desafios do sindicalismo: entre as “greves fofinhas” e os limites da lei

No último ano, os enfermeiros foram notícia por causa de uma greve focada nos blocos operatórios. Depois deles, também os motoristas de matérias perigosas foram criticados pelo Governo por causa da greve que ameaçou parar o país. Está o sindicalismo a mudar? E as suas formas de luta? O PÚBLICO promoveu um debate entre dois representantes de sindicatos dos enfermeiros para discutir os desafios do sindicalismo.