Cofina lança OPA sobre Media Capital e oferece 2,33 euros por acção

A dona do Correio da Manhã, a Cofina, acaba de lançar no mercado uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre as acções da Media Capital. De acordo com o comunicado divulgado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), este sábado, a Cofina propõem-se pagar 2,3336 euros por cada acção da empresa que detém a TVI.

No anúncio da oferta preliminar, a empresa de Paulo Fernandes contabiliza o valor total da oferta em 10,4 milhões de euros (10.467.533,1528 euros), “ao qual se deduzirá qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada acção, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício ou de distribuição de reservas”.

A Cofina justifica a oferta com a sua “estratégia de consolidação dos media no plano global”, comprometendo-se a manter “no essencial a actividade destas sociedades e das sociedades que com estes estejam em relação de domínio ou grupo”, de forma a “potenciar o investimento na expansão digital, o lançamento de serviços inovadores e a promoção e desenvolvimento de conteúdos produzidos em Portugal” comprometendo-se a manter a Media Capital “como um activo com identidade portuguesa”.

Recorde-se que a a Cofina havia assinado com a Prisa, que controla actualmente a Media Capital, um memorando de entendimento que obriga o grupo espanhol a negociar em “regime de exclusividade” com a Cofina a “potencial aquisição da participação da Prisa na Media Capital”. Essa mesma informação foi enviada ao mercado no dia 14 de Setembro. Os rumores sobre o interesse da Cofina na Media Capital eram bem mais antigos, e começaram a circular poucos meses depois do fim do negócio com a Altice — que deixou expirar o prazo previsto no contrato de compra e venda para a conclusão do negócio sem tomar qualquer decisão.

Para a desistência da Altice muito contribuiu a imposição de remédios pela Anacom, que a Altice sempre se recusou a adoptar. Já no caso da Cofina, foram avançados os mais diversos cenários, desde uma participação no capital até à compra integral, passando por uma fusão. A partir deste sábado não há mais cenários: a Cofina pretende a compra integral da empresa.