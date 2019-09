Viagem a Istambul: MP investiga autarcas de 15 câmaras do PS e do PSD

O Departamento de Investigação e Acção Penal de Coimbra (DIAP) acusou o presidente e o vice-presidente da Câmara de Penamacor, na semana passada, pela prática do crime de “recebimento indevido de vantagem”. Motivo: participaram, em 2015, numa viagem a Istambul, com todas as despesas pagas por uma empresa de informática fornecedora do município. Por terem aceitado a mesma “vantagem indevida”, o Ministério Público (MP) mandou extrair certidões para que sejam igualmente investigados, em processos autónomos, autarcas de 14 outros municípios governados pelo PS e pelo PSD e responsáveis de duas empresas municipais e de uma comunidade intermunicipal.

Continuar a ler