À beira mar também as carnes podem brilhar

Mesmo tratando-se da maior comunidade piscatória de Portugal, nas Caxinas os restaurantes de pescado nem por isso costumam ser cartaz de visita. Talvez daí que no Praia Mar a oferta se tempere entre “o marisco mais fresco”, “o peixe do nosso mar” e “as melhores carnes”, destacando “a Picanha ‘Black Angus’” como “o prato estrela do restaurante”.

