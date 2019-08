Esquerda unida contra encontro da extrema-direita em Portugal

Militantes do Bloco de Esquerda e do Livre vão marcar presença na concentração antifascista prevista para Lisboa no sábado, às 13h00, no Rossio, em Lisboa. Trata-se de uma resposta à reunião de organizações de extrema-direita da Europa que acontece no mesmo dia, também em Lisboa. Também o PCP repudia a realização daquele encontro em Portugal.

No comunicado enviado pelo Bloco de Esquerda, os bloquistas deixam claro que o partido “repudia aquela conferência fascista”, apelando “à presença de todos” na concentração antifascista, “em nome da liberdade e da democracia”.

“É público que a conferência juntará em Lisboa organizações de ideologia fascista e neonazi de Espanha, Bulgária, Itália, Franca, Alemanha e Polónia, e é promovida também pelo movimento Nova Ordem Social, liderado por Mário Machado, neonazi já condenado por vários crimes de ódio e discriminação racial, coacção agravada, danos e ofensa à integridade física qualificada, ameaça e coacção e posse ilegal de armas de fogo”, lê-se na nota do BE que defende que a reunião deve “ser impedida pelas autoridades portuguesas, pois visa promover organizações cujos membros se distinguem no apelo à violência racista”.

“Portugal é uma democracia fundada no direito à liberdade e segurança de todas as pessoas. Por isso mesmo, a Constituição da República Portuguesa condena toda e qualquer discriminação, a promoção do ódio e da violência e proíbe organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista”, justificam os bloquistas que subscrevem, por isso, o manifesto lançado por um conjunto de organizações sociais contra aquela reunião.

O gabinete de imprensa do PCP também enviou uma nota às redacções sobre o mesmo tema, escrevendo que “repudia a realização em Portugal de uma denominada conferência nacionalista”.

“A realização de tal evento, no ano em que se comemoram os 45 anos da Revolução de Abril, é uma ofensa aos que durante décadas se bateram pela liberdade e a democracia e em vários casos, nomeadamente militantes comunistas, pagaram com a própria vida”, lembram os comunistas que, “repudiando tal iniciativa”, sublinham “os valores progressistas constantes na Constituição da República de rejeição do racismo e xenofobia e de estruturas que perfilhem a ideologia fascista”.

Também o Livre enviou um comunicado às redacções no mesmo sentido, garantindo que estará na manifestação antifascista que “está a ser organizada por vários movimentos antifascistas e da sociedade civil”.

“No próximo dia 10 de Agosto realiza-se em Lisboa uma conferência de organizações fascistas e neonazis. Esta conferência que se realizará em local não revelado contará com a presença de várias figuras internacionais com condenações por crimes de ódio e discriminação. O avanço da extrema-direita na Europa e no mundo é um tema que tem preocupado o LIVRE que tem alertado para os perigos da normalização do discurso xenófobo, racista, machista e homofóbico”, lê-se na nota, na qual se lamenta que as autoridades não tenham travado “a realização da conferência, não obstante a Constituição e as leis da República Portuguesa proibirem a existência de organizações de cariz fascista”.

O Livre também “apela à participação na manifestação antifascista, rejeitando publicamente a normalização nas nossas sociedades do discurso de ódio”.