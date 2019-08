Avaria em equipamento desvia doentes coronários do Amadora-Sintra

A sala de hemodinâmica/angiografia do hospital Amadora-Sintra está encerrada por avaria, denunciou, em comunicado, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), sublinhando que a “mais imediata consequência desta situação é a incapacidade de tratamento adequado em fase aguda de síndromes coronários agudos”, como, por exemplo, em casos de enfarte.

Segundo o SIM, “as equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tiveram de ser avisadas de que doentes com suspeita de síndrome coronário agudo não deverão ser levados para o hospital Amadora-Sintra (Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca)”.

“Esta situação implica a transferência para outros hospitais de doentes do serviço de urgência e serviços de internamento que necessitem de cateterismo cardíaco urgente ou emergente”, acrescenta a nota do sindicato.

Contactado pelo PÚBLICO, fonte do gabinete de comunicação do hospital confirmou a avaria no equipamento.

“A avaria foi detectada na sexta-feira à noite e, uma vez que somos via verde para os doentes coronários, contactámos a rede de hospitais para poder transferir os doentes”, explicou a mesma fonte, acrescentando que, durante o fim-de-semana, os doentes serão referenciados para os hospitais de Santa Maria e Santa Marta, em Lisboa. “Se na segunda-feira a avaria persistir os doentes serão encaminhados para Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide”, acrescentou.