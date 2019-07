Youtuber “King of Random” morre em acidente de parapente

O youtuber Grant Thompson, criador de conteúdos do canal “King of Random” (rei do aleatório, em português), morreu esta semana num acidente de parapente. O norte-americano de 38 anos tinha sido dado como desaparecido, tendo a mulher e mãe dos seus dois filhos alertado as autoridades depois de o marido não ter regressado a casa.

O corpo de Thompson foi encontrado na manhã de terça-feira, numa área remota do Parque Nacional de Sand Hollow, estado norte-americano do Utah, através da localização de um dispositivo GPS que transportava. O youtuber tinha consigo uma câmara de filmar cujas imagens serão analisadas pelas autoridades.

Após o anúncio da morte do “King of Random" nas suas redes sociais, o YouTube pronunciou-se em comunicado, declarando-se “profundamente triste com a trágica perda de Grant Thompson, um criador dotado, apaixonado e profundamente curioso”. “Apresentamos as nossas condolências à família, à equipa do ‘King of Random' e aos seus fãs”, expressa a empresa na mesma nota.

O canal “King of Random” tem 11 milhões de subscritores no YouTube e milhares de milhões de visualizações. Nesta plataforma, Grant Thompson era conhecido por exibir-se em situações em que corria perigo de vida.