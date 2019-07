Administração Interna abre “inquérito urgente” à distribuição de golas inflamáveis

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou este sábado que pediu à Inspecção-Geral da Administração Interna abertura de “um inquérito urgente” no seguimento da produção e distribuição à população de kits de autoprotecção, em que está incluída uma gola para incêndios constituída por um material inflamável. Num comunicado enviado às redacções, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna informa ainda que foram “pedidos esclarecimentos à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil”. Em causa, afirma, estarão “aspectos contratuais relativamente ao material de sensibilização”.

Ricardo Peixoto Fernandes, responsável da Foxtrot Aventura, a empresa que assegurou a produção dos “kits de autoprotecção e golas de protecção de fumo”, afirmou ao PÚBLICO na sexta-feira que no caderno de encargos do contrato assinado com o Estado era pedido o uso de poliéster e que este “material não deveria ser usado em situações de incêndio”. Trata-se de “uma gola de protecção para o frio ou calor e que não pode ser confundida com uma protecção para incêndios”, disse.

O MAI reafirma na nota divulgada que todos os materiais distribuídos no âmbito do programa Aldeia Segura e Pessoas Seguras servem apenas para informar e sensibilizar a população dos territórios considerados de risco sobre como agir em caso de incêndio e evacuação e não como combater incêndios.

Os Programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras foram criados na sequência das recomendações da Comissão Técnica Independente aos incêndios de 2017 e acolhidas pelo Governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de Outubro, com o objectivo de prevenir e mitigar os efeitos dos incêndios rurais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os objectivos dos programas incluem a definição de medidas estruturais para protecção de pessoas e bens, de gestão de zonas de protecção aos aglomerados, a identificação de pontos críticos e locais de refúgio, a realização de acções de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, a promoção de medidas de autoprotecção e a realização de simulacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais.

Com o envolvimento das juntas de freguesia e das câmaras municipais, os programas estão já em implementação em mais de 1900 aglomerados, existindo mais de 1500 Oficiais de Segurança Local designados.

Foram produzidos no âmbito dos programas diversos materiais, como o Guia de Apoio à Implementação, kits de sinalética de apoio a planos de evacuação, kits de autoprotecção com o objectivo de sensibilizar a população para os comportamentos preventivos a adoptar em caso de evacuação, confinamento ou refúgio, golas tendo em vista sensibilizar a população para a importância de, em caso de proximidade de incêndio, adoptarem uma conduta de protecção das superfícies expostas do corpo (cara e pescoço) e de protecção das vias respiratórias (redução da inalação de fumos), coletes de identificação destinados aos Oficiais de Segurança Local que asseguram a comunicação directa à população, para além de folhetos multilingues sobre condutas de autoprotecção e instrumentos audiovisuais de comunicação e divulgação.