Estas são as 375 praias portuguesas com “qualidade de ouro” neste Verão

A associação ambientalista Quercus atribuiu para a época balnear deste ano a classificação “qualidade de ouro” a 375 praias portuguesas, menos 15 do que em 2018. Em comunicado, a Quercus refere que a região Tejo e Oeste é a que reúne mais atribuições (90), seguida do Algarve (87) e da região Norte (74), sendo que os concelhos com maior número de praias distinguidas são Albufeira e Vila Nova de Gaia (18), seguidos de Almada e Vila do Bispo (13) e Torres Vedras (12).

A associação adianta que, das praias galardoadas, 326 são costeiras, 40 são interiores e nove são de transição, esclarecendo que a totalidade dos galardões retirados face a 2018 se referem a praias costeiras.

Segundo a Quercus, o galardão, criado há dez anos, passou, este ano, a considerar também episódios de interdição de praia ocorridos no ano anterior, uma vez que estes eventos demonstram “circunstâncias de qualidade de água balnear descontínua”.

A associação nota que “foi com muita preocupação” que em 2018 constatou “um elevado número” de ocorrências ou avisos de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear ou interdição temporária. Assim sendo, a partir deste ano, a associação vai “aumentar o rigor de atribuição do galardão”, além do novo critério agora introduzido relativo às interdições.

Assim, a partir de 2019, para receber a classificação, a água balnear da praia em análise tem de ter sido excelente nas últimas quatro épocas balneares de 2014 a 2017. Paralelamente, na última época balnear (2018), não poderá ter ocorrido qualquer tipo de ocorrência ou aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear ou interdição temporária da praia. Esta avaliação da Quercus não envolve qualquer processo de candidatura, baseando-se apenas na qualidade da água das praias.

Consulte a lista das 375 praias com “qualidade de ouro” em 2019 Baía do Refugo, Angra do Heroísmo, Açores Cinco Ribeiras, Angra do Heroísmo, Açores Negrito, Angra do Heroísmo, Açores Prainha, Angra do Heroísmo, Açores Salga, Angra do Heroísmo, Açores Salgueiros, Angra do Heroísmo, Açores Corvo/Areia, Corvo, Açores Conceição, Horta, Açores Fajã, Horta, Açores Varadouro, Açores, Horta Caloura, Lagoa, Açores Zona Balnear da Lagoa, Lagoa, Açores Fajã Grande, Lajes das Flores, Açores Zona Balnear das Lajes, Lajes do Pico, Açores Piscina Natural das Portas do Mar, Ponta Delgada, Açores Poças Sul Dos Mosteiros, Açores, Ponta Delgada Pópulo, Açores, Ponta Delgada Zona Balnear do Forno da Cal, Ponta Delgada, Açores Morro, Povoação, Açores Praia do Fogo (Ribeira Quente), Povoação, Açores Escaleiras, Praia da Vitória, Açores Praia da Vitória Porto Martins Açores Praia da Riviera, Praia da Vitória, Açores Prainha (Praia da Vitória), Praia da Vitória, Açores Quatro Ribeiras, Praia da Vitória, Açores Sargentos, Praia da Vitória, Açores Zona Balnear dos Biscoitos, Praia da Vitória, Açores Areal de Santa Bárbara, Ribeira Grande, Açores Calhetas, Ribeira Grande, Açores Praia dos Moinhos, Ribeira, Grande Açores Santa Cruz Flores, Santa Cruz das Flores, Açores Poço Dos Frades, Velas, Açores Preguiça-Velas, Velas, Açores Vila Do Porto Anjos Açores Formosa, Vila do Porto, Açores Maia, Vila do Porto, Açores São Lourenço, Vila do Porto, Açores Água D’alto Vila, Franca do Campo, Açores Corpo Santo, Vila Franca do Campo, Açores Aberta Nova, Grândola, Alentejo Atlântica, Grândola, Alentejo Carvalhal, Grândola, Alentejo Galé-Fontaínhas, Grândola, Alentejo Melides, Grândola, Alentejo Tróia-Bico fas Lulas, Grândola, Alentejo Tróia-Galé, Grândola, Alentejo Tróia-Mar, Grândola, Alentejo Albufeira da Tapada Grande, Mértola, Alentejo Almograve, Odemira, Alentejo Carvalhal (Odemira), Odemira, Alentejo Franquia, Odemira, Alentejo Furnas, Odemira, Alentejo Malhão, Odemira, Alentejo Zambujeira-do- Mar, Odemira, Alentejo Costa de Santo André, Santiago do Cacém, Alentejo Fonte do Cortiço, Santiago do Cacém, Alentejo Ouro, Sesimbra, Alentejo Figueirinha, Setúbal, Alentejo Galapinhos, Setúbal, Alentejo Galapos, Setúbal, Alentejo Portinho da Arrábida, Setúbal, Alentejo Grande de Porto Covo, Sines, Alentejo Ilha do Pessegueiro, Sines, Alentejo Morgavel, Sines, Alentejo S.Torpes, Sines, Alentejo Vasco da Gama, Sines, Alentejo Vieirinha-Vale Figueiros, Sines, Alentejo Arrifes, Albufeira, Algarve Aveiros, Albufeira, Algarve Belharucas, Albufeira, Algarve Castelo, Albufeira, Algarve Coelha, Albufeira, Algarve Evaristo, Albufeira, Algarve Falésia Açoteias, Albufeira, Algarve Falésia Alfamar, Albufeira, Algarve Galé-Leste, Albufeira, Algarve Galé-Oeste, Albufeira, Algarve Manuel Lourenço, Albufeira, Algarve Maria Luísa, Albufeira, Algarve Oura, Albufeira, Algarve Oura-Leste, Albufeira, Algarve Rocha Baixinha, Albufeira, Algarve Rocha Baixinha-Nascente, Albufeira, Algarve Rocha Baixinha-Poente, Albufeira, Algarve S. Rafael, Albufeira, Algarve Amado, Aljezur, Algarve Amoreira-Mar, Aljezur, Algarve Amoreira-Rio, Aljezur, Algarve Arrifana, Aljezur, Algarve Bordeira, Aljezur, Algarve Monte Clérigo, Aljezur, Algarve Odeceixe-Mar, Aljezur, Algarve Vale dos Homens, Aljezur, Algarve Vale Figueiras, Aljezur, Algarve Alagoa-Altura, Castro Marim, Algarve Cabeço, Castro Marim, Algarve Praia Verde, Castro Marim, Algarve Barreta, Faro, Algarve Culatra-Mar, Faro, Algarve Faro-Mar, Faro, Algarve Ilha Do Farol-Mar, Faro, Algarve Carvalho, Lagoa, Algarve Cova Redonda, Lagoa, Algarve Ferragudo, Lagoa, Algarve Marinha, Lagoa, Algarve Senhora da Rocha, Lagoa, Algarve Camilo, Lagos, Algarve Luz, Lagos, Algarve Meia Praia, Lagos, Algarve Porto De Mós, Lagos, Algarve Almargem, Loulé, Algarve Ancão, Loulé, Algarve Forte Novo, Loulé, Algarve Garrão-Nascente, Loulé, Algarve Garrão-Poente, Loulé, Algarve Loulé Velho, Loulé, Algarve Quarteira, Loulé, Algarve Quinta do Lago, Loulé, Algarve Vale de Lobo, Loulé, Algarve Vilamoura, Loulé, Algarve Armona-Mar, Olhão, Algarve Armona-Ria, Olhão, Algarve Fuseta-Mar, Olhão, Algarve Barranco das Canas, Portimão, Algarve Carianos, Portimão, Algarve Rocha, Portimão, Algarve Três Castelos, Portimão, Algarve Vau, Portimão, Algarve Armação de Pêra, Silves, Algarve Barcos/Armação de Pêra Nascente, Silves, Algarve Praia Grande-Nascente, Silves, Algarve Praia Grande-Poente, Silves, Algarve Barril, Tavira, Algarve Cabanas-Mar, Tavira, Algarve Ilha de Tavira-Mar, Tavira, Algarve Terra Estreita, Tavira, Algarve Almádena-Cabanas Velhas, Vila fo Bispo, Algarve Beliche, Vila do Bispo, Algarve Boca do Rio, Vila Do Bispo, Algarve Burgau, Vila do Bispo, Algarve Castelejo, Vila do Bispo, Algarve Cordoama, Vila do Bispo, Algarve Furnas, Vila do Bispo, Algarve Ingrina, Vila do Bispo, Algarve Mareta, Vila do Bispo, Algarve Martinhal, Vila do Bispo, Algarve Salema, Vila do Bispo, Algarve Tonel, Vila do Bispo, Algarve Zavial, Vila do Bispo, Algarve Fábrica-Mar, Vila Real De Stº António, Algarve Lota Vila Real, De Stº António, Algarve Manta Rota, Vila Real De Stº António, Algarve Monte Gordo, Vila Real De Stº António, Algarve Santo António, Vila Real De Stº António, Algarve São Jacinto, Aveiro, Centro Olhos de Fervença, Cantanhede, Centro Palheirão, Cantanhede, Centro Tocha, Cantanhede, Centro Palheiros e Zorro, Coimbra, Centro Buarcos, Figueira da Foz, Centro Cabo Mondego, Figueira da Foz, Centro Costa de Lavos, Figueira da Foz, Centro Cova Gala, Figueira da Foz, Centro Figueira da Foz, Figueira da Foz, Centro Leirosa, Figueira da Foz, Centro Murtinheira, Figueira da Foz, Centro Quiaios, Figueira da Foz, Centro Tamargueira, Figueira da Foz, Centro Vale do Rossim, Gouveia, Centro Barra, Ilhavo, Centro Costa Nova, Ilhavo, Centro Pedrogão Sul, Leiria, Centro Pedrogão-Centro, Leiria, Centro Mira, Mira, Centro Poço da Cruz, Mira, Centro Monte Branco, Murtosa, Centro Torreira, Murtosa, Centro Alvôco Das Várzeas, Oliveira Hospital, Centro Cortegaça, Ovar, Centro Furadouro, Ovar, Centro Torrão Do Lameiro/Marreta, Ovar, Centro Reconquinho, Penacova, Centro Vimieiro, Penacova, Centro Osso da Baleia, Pombal, Centro Senhora da Ribeira, Santa Comba Dão, Centro Lapa dos Dinheiros, Seia, Centro Loriga, Seia, Centro Quinta do Barco, Sever Do Vouga, Centro Areão, Vagos, Centro Labrego, Vagos, Centro Vagueira, Vagos, Centro Areeiro, Funchal, Madeira Complexo Balnear Ponta Gorda-Poças Do-Governador, Funchal, Madeira Formosa, Funchal, Madeira Lido-Complexo Balnear, Funchal, Madeira Praia Nova, Funchal, Madeira Ribeira do Natal, Machico, Madeira Ponta do Sol, Madalena do Mar, Madeira Porto Moniz, Porto Moniz, Madeira Praia da Laje, Porto Moniz, Madeira Porto Santo-Cabeço da Ponta, Porto Santo, Madeira Porto Santo-Fontinha, Porto Santo, Madeira Porto Santo-Lagoa, Porto Santo, Madeira Porto Santo-Penedo, Porto Santo, Madeira Porto Santo-Ribeiro Cochino, Porto Santo, Madeira Porto Santo-Ribeiro Salgado, Porto Santo, Madeira Garajau, Santa Cruz, Madeira Palmeiras, Santa Cruz, Madeira Roca Mar, Santa Cruz, Madeira São Fernando, Santa Cruz, Madeira Ribeira do Faial, Santana, Madeira Adaúfe, Braga, Norte Cavez, Cabeceiras de Basto, Norte Caminha, Caminha, Norte Forte do Cão, Caminha, Norte Moledo, Caminha, Norte Vila Praia de Âncora, Caminha, Norte Espinho-Baía, Espinho, Norte Silvalde, Espinho, Norte Apúlia, Esposende, Norte Fão-Ofir, Esposende, Norte Marinhas-Cepães, Esposende, Norte Ramalha, Esposende, Norte Rio de Moínhos, Esposende, Norte Suave Mar, Esposende, Norte Albufeira de Queimadela, Fafe, Norte Congida, Freixo de Espada à Cinta, Norte Fraga da Pegada, Macedo de Cavaleiros, Norte Ribeira, Macedo de Cavaleiros, Norte Aterro, Matosinhos, Norte Fuzelhas, Matosinhos, Norte Leça da Palmeira, Matosinhos, Norte Marreco, Matosinhos, Norte Pedras do Corgo, Matosinhos, Norte Quebrada, Matosinhos, Norte Senhora-Boa, Nova Matosinhos, Norte Foz, Porto, Norte Gondarém, Porto, Norte Homem do Leme, Porto, Norte Verim, Póvoa de Lanhoso, Norte Codixeira, Póvoa de Varzim, Norte Estela-Barranha, Póvoa de Varzim, Norte Fragosa, Póvoa de Varzim, Norte Paimó, Póvoa de Varzim, Norte Quião, Póvoa de Varzim, Norte Zona Urbana Norte, Póvoa de Varzim, Norte Zona Urbana Sul I, Póvoa de Varzim, Norte Zona Urbana Sul II, Póvoa de Varzim, Norte Alqueirão, Terras de Bouro, Norte Rabaçal, Valpaços, Norte Afife, Viana do Castelo, Norte Amorosa, Viana do Castelo, Norte Arda, Viana do Castelo, Norte Cabedelo, Viana do Castelo, Norte Carreço, Viana do Castelo, Norte Castelo de Neiva, Viana do Castelo, Norte Ínsua, Viana do Castelo, Norte Norte, Viana do Castelo, Norte Paçô, Viana do Castelo, Norte Albufeira do Ermal, Vieira do Minho, Norte Frente Urbana Norte, Vila do Conde, Norte Frente Urbana Sul, Vila do Conde, Norte Labruge, Vila do Conde, Norte Vila Chã, Vila do Conde, Norte Aguda, Vila Nova de Gaia, Norte Canide Norte, Vila Nova de Gaia, Norte Canide Sul, Vila Nova de Gaia, Norte Dunas Mar, Vila Nova de Gaia, Norte Francelos, Vila Nova de Gaia, Norte Francemar, Vila Nova de Gaia, Norte Granja, Vila Nova de Gaia, Norte Lavadores, Vila Nova de Gaia, Norte Madalena Norte, Vila Nova de Gaia, Norte Madalena Sul, Vila Nova de Gaia, Norte Mar e Sol, Vila Nova de Gaia, Norte Marbelo, Vila Nova de Gaia, Norte Miramar, Vila Nova de Gaia, Norte Salgueiros, Vila Nova de Gaia, Norte Sãozinha, Vila Nova de Gaia, Norte Senhor Da Pedra, Vila Nova de Gaia, Norte Valadares Norte, Vila Nova de Gaia, Norte Valadares Sul, Vila Nova de Gaia, Norte Ponte da Ranca, Vinhais, Norte Ponte Frades, Vinhais Norte, Ponte Soeira, Vinhais, Norte Aldeia do Mato, Abrantes, Tejo e Oeste Água d Madeiros, Alcobaça, Tejo e Oeste Légua, Alcobaça, Tejo e Oeste Pedra do Ouro, Alcobaça, Tejo e Oeste Polvoeira, Alcobaça, Tejo e Oeste Bela Vista/Nova Vaga, Almada, Tejo e Oeste Cabana Do Pescador, Almada, Tejo e Oeste Castelo, Almada, Tejo e Oeste Cds/St. António, Almada, Tejo e Oeste Cova do Vapor, Almada, Tejo e Oeste Fonte da Telha, Almada, Tejo e Oeste Infante, Almada, Tejo e Oeste Morena, Almada, Tejo e Oeste Rainha (Almada), Almada, Tejo e Oeste Rei, Almada, Tejo e Oeste Riviera, Almada, Tejo e Oeste S. João da Caparica/Praia do Norte, Almada, Tejo e Oeste Sereia, Almada, Tejo e Oeste Foz Do Arelho-Lagoa, Caldas da Rainha, Tejo e Oeste Praia Do Mar, Caldas da Rainha, Tejo e Oeste Avencas, Cascais, Tejo e Oeste Bafureira, Cascais, Tejo e Oeste Carcavelos, Cascais, Tejo e Oeste Crismina, Cascais, Tejo e Oeste Guincho, Cascais, Tejo e Oeste S. Pedro do Estoril, Cascais, Tejo e Oeste Tamariz, Cascais, Tejo e Oeste Sesmo, Castelo Branco, Tejo e Oeste Unhais da Serra, Covilhã, Tejo e Oeste Castanheira ou Lago Azul, Ferreira do Zêzere, Tejo e Oeste Valhelhas, Guarda, Tejo e Oeste Areia Branca, Lourinhã, Tejo e Oeste Areia Sul, Lourinhã, Tejo e Oeste Peralta, Lourinhã, Tejo e Oeste Porto Dinheiro, Lourinhã, Tejo e Oeste Valmitão, Lourinhã, Tejo e Oeste Carvoeiro (Mação), Mação, Tejo e Oeste Algodio, Mafra, Tejo e Oeste Baleia, Mafra, Tejo e Oeste Coxos Mafra, Mafra, Tejo e Oeste Foz do Lizandro-Mar, Tejo, e Oeste Porto da Calada, Mafra, Tejo e Oeste Ribeira de Ilhas, Mafra, Tejo e Oeste Ribeira ou Dos Pescadores, Mafra, Tejo e Oeste S. Lourenço, Mafra, Tejo e Oeste Pedras Negras, Marinha Grande, Tejo e Oeste Praia Velha, Marinha Grande, Tejo e Oeste S. Pedro de Moel, Marinha Grande, Tejo e Oeste Nazaré, Nazaré, Tejo e Oeste Salgado, Nazaré, Tejo e Oeste Bom Sucesso, Óbidos, Tejo e Oeste Rei do Cortiço, Óbidos, Tejo e Oeste Torre, Oeiras, Tejo e Oeste Pessegueiro, Pampilhosa da Serra, Tejo e Oeste Santa Luzia, Pampilhosa da Serra, Tejo e Oeste Albufeira Da Meimôa, Penamacor, Tejo e Oeste Baleal Norte, Peniche, Tejo e Oeste Baleal Sul, Peniche, Tejo e Oeste Baleal-Campismo, Peniche, Tejo e Oeste Consolação, Peniche, Tejo e Oeste Consolação Norte, Peniche, Tejo e Oeste Cova da Alfarroba, Peniche, Tejo e Oeste Gamboa, Peniche, Tejo e Oeste Medão-Supertubos, Peniche, Tejo e Oeste Peniche de Cima, Peniche, Tejo e Oeste Porto da Areia Sul, Peniche, Tejo e Oeste S. Bernardino, Peniche, Tejo e Oeste Fróia, Proença-A-Nova, Tejo e Oeste Lagoa de Albufeira-Mar, Sesimbra, Tejo e Oeste Moínho de Baixo-Meco, Sesimbra, Tejo e Oeste Adraga, Sintra, Tejo e Oeste Grande, Sintra, Tejo e Oeste S. Julião, Sintra, Tejo e Oeste Alverangel, Tomar, Tejo e Oeste Montes, Tomar, Tejo e Oeste Vila Nova-Serra, Tomar, Tejo e Oeste Amanhã (Santa Cruz), Torres Vedras, Tejo e Oeste Azul, Torres Vedras, Tejo e Oeste Centro (Santa Cruz), Torres Vedras, Tejo e Oeste Física (Santa Cruz), Torres Vedras, Tejo e Oeste Formosa, Torres Vedras, Tejo e Oeste Mirante (Santa Cruz), Torres Vedras, Tejo e Oeste Navio, Torres Vedras, Tejo e Oeste Pisão (Santa Cruz), Torres Vedras, Tejo e Oeste Porto Novo, Torres Vedras, Tejo e Oeste Santa Helena, Torres Vedras, Tejo e Oeste Santa Rita-Norte, Torres Vedras, Tejo e Oeste Santa Rita-Sul, Torres Vedras, Tejo e Oeste Fernandaires, Vila De Rei, Tejo e Oeste Zaboeira, Vila De Rei ,Tejo e Oeste

A informação utilizada é a informação pública oficial disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tendo apenas em consideração as análises efectuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.

Quercus preocupada com o lixo marinho

No artigo divulgação das praia com “qualidade de ouro”, a associação ambientalista revela uma preocupação acrescida com o lixo marinho, um problema que “urge enfrentar e mitigar”.

“Tendo presente que cerca de 80% do lixo marinho é produzido em terra, e só posteriormente transportado para o ambiente marinho, este facto representa um factor adicional de pressão para a qualidade da água, para a qualidade da areia, e para os ecossistemas da envolvente balnear, geralmente muito sensíveis”, refere a Quercus, acrescentando ainda que a pressão adicional gerada sobre as praias proveniente do elevado crescimento do turismo também é um factor de preocupação.

Como medidas de precaução, a associação recomenda a todos os concessionários de praia que tenham “especial atenção” no que respeita à limpeza do areal, na substituição dos sacos do lixo sempre que se justifique e à importância da “correcta sinalização e identificação dos caixotes do lixo disponíveis ao longo do areal”.