Dia Nacional da Gastronomia celebra “o melhor de Portugal à mesa”

A relação entre a gastronomia e as artes plásticas será explorada no Dia Nacional da Gastronomia, cuja quarta edição acontece durante o fim-de-semana de 8 e 9 de Junho em Viseu (depois de as edições anteriores terem decorrido em Lisboa, Vila Nova de Gaia e Aveiro) com um programa que pretende celebrar “o melhor de Portugal à mesa”.

A exposição que se come e que se bebe é a base criativa para uma série de obras artísticas de cozinha e de pastelaria realizadas pelos alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, bem como por artistas (como Tamara Alves e Jean-Michel Chartiel) e chefs portugueses.

Para celebrar esta efeméride haverá em mais de três dezenas de museus apontamentos relacionados com a gastronomia, nomeadamente o Museu Calouste Gulbenkian, que terá em exposição uma peça feita à medida.

Um momento alto do fim-de-semana será a atribuição dos galardões Troféu Portugal, disputado por quatro chefs convidados (o desafio: confeccionar um menu composto por uma sopa, um petisco, um prato de cozinha regional e um prato de cozinha contemporânea) e por alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal e do Centro de Formação Profissional da Galiza.

Espalhados por todo o país estarão cerca de 50 restaurantes sinalizados com um dístico abertos à iniciativa com uma ementa alusiva ao dia.

Na noite de sábado, no Solar do Vinho do Dão, onde decorre o evento, haverá um jantar solidário cuja receita reverte a favor da APPACDM de Viseu e que conta com o contributo da Confraria de Almeirim que tem na ementa a Sopa da Pedra.

Foto

A programação dos eventos e as rotas de museus e restaurantes podem ser consultadas no site oficial.