Siri Hustvedt distinguida com o Prémio Princesa das Astúrias de Letras

A escritora norte-americana Siri Hustvedt foi distinguida esta quarta-feira com a Prémio Princesa das Astúrias. “A sua obra é uma das mais ambiciosas do panorama actual das letras”, diz o comunicado do júri, reunido em Oviedo.

Descendente de emigrantes noruegueses, a autora de livros como O Mundo Ardente (2014) e Elegia para um Americano (2008) aborda na sua obra “aspectos que desenham um presente convulso e desconcertante, a partir de uma perspectiva com raiz feminista, fazendo-o através da ficção e do ensaio, como uma intelectual preocupada pelas questões fundamentais da ética contemporânea”, diz ainda o comunicado do prémio asturiano.

Comentando a distinção, Siri Hustvedt, que é mulher do escritor e cineasta Paul Auster, disse-se simultaneamente “surpreendida, mas feliz, encantada e agradecida”.

Os livros de Siri Hustvedt desdobram-se pelo romance – o mais recente dos quais, Memories of the Future, não tem ainda tradução portuguesa – e pelo ensaio, mas escreve também memórias, poesia e inclusivamente argumentos para cinema – como o que co-assinou com o seu marido, The Center of the World (O Preço da Fantasia, realizado em 2001 por Wayne Wang). Estão traduzidos em mais de 30 idiomas e “contribuem para o diálogo interdisciplinar entre as humanidades e as ciências”, nota ainda o comunicado do prémio, que, instituído em 1980 pelo então príncipe Filipe das Astúrias – actual rei de Espanha –, visa distinguir pessoas, entidades ou organizações de todo o mundo que tenham alcançado feitos notáveis nas áreas das ciências, das artes e humanidades e da vida pública.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Licenciada em História e doutorada em Literatura Inglesa com uma tese sobre Charles Dickens –​ Figures of Dust: A Reading of our mutual friend –, Hustvedt tem vindo a lidar com a dificuldade em se libertar da situação de “mulher de… Paul Auster” (também já distinguido com o prémio asturiano em 2006): “a mulher de um escritor famoso que surge sempre como o responsável da educação da sua mulher”, comentou um dia a escritora, citada pelo jornal espanhol El País. Uma reflexão que perpassa também pelo seu ensaio mais recente, A woman looking at men looking at women.

As ciências, em particular a psicanálise e as neurociências, mas também a militância feminista e anti-Trump são outros temas na “agenda” da escritora.

Em Português, Hustvedt tem traduzidos os seguintes livros: De Olhos Vendados (Asa, 1995), Fantasias de um Mulher (Asa, 1999), Aquilo que Eu Amava (Asa, 2005, e Dom Quixote, 2014), Elegia para um Americano (Asa, 2009), Verão Sem Homens (Dom Quixote, 2012) e O Mundo Ardente (Dom Quixote, 2014).