Seis mortos e mais de 760 acidentes na Operação Páscoa da GNR

Seis pessoas morreram nos mais de 760 acidentes rodoviários registados pela GNR na Operação Páscoa, que termina no final desta segunda-feira e durante a qual já foram detidos mais de 120 condutores por excesso de álcool do sangue.

Segundo os dados revelados esta segunda-feira pela GNR, foram registados desde o início da Operação Páscoa 764 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 27 feridos graves e seis vítimas mortais.

Até ao final do dia de domingo foram fiscalizados 17 mil condutores, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool e, destes, 123 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2g/l. Foram ainda detidas 40 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

De acordo com os dados da GNR, desde o início da Operação Páscoa (que começou à meia-noite de quinta-feira) foram registadas 4908 contra-ordenações, das quais 2462 por excesso de velocidade, 228 por falta de inspecção periódica obrigatória, 187 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 144 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 142 por uso do telemóvel durante a condução.

A GNR detectou ainda 85 contra-ordenações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A Operação Páscoa termina à meia-noite desta segunda-feira e a GNR avisa que continuará a ter “especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, sobretudo os que ponham em causa a sua segurança e a de terceiros”.