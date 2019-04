Exercício europeu de protecção civil vai criar cenário de “evento sísmico” em Évora, Lisboa e Setúbal

Portugal vai acolher o exercício europeu de protecção civil Cascade 19, o maior de sempre em território nacional, que se realiza entre 28 de Maio e 1 de Junho, com a participação de cinco outros países.

Organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, com a colaboração da Direcção-Geral da Autoridade Marítima e co-financiado pela União Europeia, o exercício irá mobilizar mais de 600 operacionais de Portugal, Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha e França. Decorrerá nos distritos de Aveiro, Évora, Lisboa e Setúbal, em cerca de 20 localidades e abrangendo mais de 60 cenários distintos, adianta um comunicado da Protecção Civil.

Entre os cenários estão “condições meteorológicas adversas, como precipitação muito intensa no distrito de Aveiro, e um evento sísmico nos distritos de Évora, Lisboa e Setúbal, com uma série de ocorrências em cascata, como cheias, poluição marítima, rupturas de barragens, acidentes químicos, colapso de estruturas, acidentes ferroviários e rodoviários, e incêndios urbanos, cujas consequências são danos materiais avultados e um número significativo de vítimas mortais”

O Cascade 19 visa treinar a resposta internacional na sequência do accionamento do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia e, simultaneamente, a resposta interna a emergências de elevada complexidade.

O exercício será objecto de avaliação por parte de um conjunto de observadores e avaliadores, nacionais e estrangeiros, de forma a prosseguir o seu objectivo último: identificar quer boas práticas quer falhas e constrangimentos, e melhorar aos diversos níveis os processos de gestão das emergências.

Entretanto, realiza-se na terça-feira, em Ílhavo, no Auditório do Museu Marítimo, a Conferência Final de Planeamento, com a participação de dezenas de entidades nacionais e das equipas estrangeiras, seguida de visita a alguns dos cenários do distrito de Aveiro.

O Cascade 19 tem um website dedicado, que disponibiliza informação sobre o planeamento de uma operação com estas dimensões.