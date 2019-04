Em Aveiro há portas que se abrem uma vez por mês para os carros contarem a sua história

Se os carros falassem, havia uns quantos com umas boas estórias para contar. Aventuras vividas por essas estradas fora, ao som de motores, buzinas e contabilizadas em quilómetros. Se o camião Ford (de 1946) que agora está aos cuidados do Clube Aveirense dos Automoveis Antigos (CAAA) falasse, iria dizer-nos que, depois de ter andado décadas a trabalhar como pronto-socorro em Trás-os-Montes, esteve à beira de ir para a sucata. Hoje, está impecavelmente pintado e com a máquina (motor) sempre pronta a trabalhar. Vive no meio de outras relíquias – mais umas quantas máquinas que têm tanto para testemunhar – que o CAAA faz questão de dar a conhecer ao público em geral. No segundo sábado de cada mês, abre as portas da sua sede a todos os interessados. E não tem faltado quem queira conhecer este verdadeiro museu de automóveis e peças antigas – as visitas são gratuitas.

