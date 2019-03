PS escolhe Portalegre para jornadas no domingo e segunda-feira

Portalegre foi o distrito escolhido pelo PS para as suas jornadas de proximidade, no domingo e na segunda-feira, sem o secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, mas com o cabeça de lista às europeias, Pedro Marques.

As jornadas de proximidade são uma espécie de jornadas parlamentares que levam os deputados a um determinado ponto do país, e, no caso de Portalegre, terão uma duração mais curta, menos de 24 horas, entre a noite de domingo e a tarde de segunda-feira.

As últimas jornadas do PS nesta legislatura, antes das eleições gerais de Outubro, realizam-se a 24 e 25 de Junho, segundo disse à Lusa uma fonte da bancada parlamentar socialista, mas não foi anunciado o local.

O programa dos deputados em Portalegre começa com um jantar no domingo, em Alpalhão, estando previstos os discursos de Carlos César, presidente e líder parlamentar do PS, e de Pedro Marques.

No dia seguinte, os deputados dividem-se em dois grupos. O de Carlos César desloca-se ao Centro de Formação da GNR e à Pousada da Juventude de Portalegre, almoça com os deputados e visita as margens do rio Tejo, no Gavião. O segundo grupo de deputados visita o Hospital Dr. José Maria Grande, uma unidade fabril, a Coudelaria de Alter do Chão e o aeródromo municipal de Ponte de Sor. As anteriores jornadas parlamentares do PS foram em Portimão, distrito de Faro, em Novembro de 2018.

O distrito de Portalegre elege dois deputados. Em 2015, o PS elegeu um e o PSD outro. Nessas eleições, o PS ficou em primeiro, com 42,4%, e a coligaçao PSD/CDS obteve 26,7%.