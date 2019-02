O novo avião da TAP vai chamar-se "Zé Pedro"

A TAP escolheu "Zé Pedro" para nome de um dos seus novos aviões. O músico dos Xutos & Pontapés, que morreu em finais de 2017, será assim recordado na cerimónia em que a companhia apresentará um novo Airbus, um A321neo, que chegou a Portugal em Janeiro.

A cerimónia de baptismo do avião, com o nome do "guitarrista da icónica banda Xutos & Pontapés" - como se sublinha no convite oficial para o evento - decorrerá na sexta-feira, dia 8 de Fevereiro, às 10h30, no hangar 6 do Campus TAP, em Lisboa.

José Pedro Santos Reis de seu nome completo, Zé Pedro nasceu a 14 de Setembro de 1956 e faleceu a 30 de Novembro de 2017, após uma carreira de quase quatro décadas com a sua banda, composta actualmente por Tim e Kalú - também membros fundadores dos Xutos -, além de João Cabeleira e Gui, que se juntaram ao grupo nos anos de 1980.

O avião escolhido pela TAP para homenagear o músico integra o grande reforço da frota da empresa para este ano: até ao final de 2019, a TAP conta receber mais 36 aviões - até ao final de 2025, a frota deverá chegar a integrar 71 novos aviões.

A TAP tem por regra escolher os nomes de grandes figuras da cultura e História de Portugal para baptizar os seus aviões. Zé Pedro junta-se assim a figuras como, entre muitos outros, Camões, Gil Vicente ou D. Afonso Henriques, mas também Humberto Delgado, Fernando Pessoa, Manoel de Oliveira, Sophia de Mello Breyner Andresen, Almada Negreiros, Aquilino Ribeiro, Amália ou Eusébio.