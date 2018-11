“É muito difícil quantificar o que as famílias estão a deitar fora”

No episódio desta semana do programa Com Tempo e Alma, a jornalista Rita Marques Costa conversa com a investigadora Iva Pires, que publicou o ensaio “Desperdício Alimentar” a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A professora da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais explica que, antes de se poder recolher dados, está em falta um elemento essencial: chegar a um consenso sobre o que é o desperdício.

