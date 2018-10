Crescimento das economias europeias abranda no terceiro trimestre

O crescimento das economias da zona euro e da União Europeia (UE) abrandou no terceiro trimestre de 2018 quer na comparação homóloga quer face ao trimestre anterior, alerta a estimativa rápida divulgada nesta terça-feira pelo Eurostat.

Pelo terceiro trimestre consecutivo, nota o gabinete de estatísticas europeu, as economias do euro e da EU estão a crescer a um ritmo inferior ao registado no período homólogo.

PUB

De acordo com o Eurostat, na zona euro o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,7% entre Julho e Setembro, o que representa um abrandamento face ao aumento de 2,2% registado no terceiro trimestre de 2017.

PUB

Na análise em cadeia, a economia dos países da moeda única cresceu a um ritmo de 0,2%, um abrandamento face aos 0,4% registados no segundo trimestre de 2018.

PUB

Olhando para a totalidade da União Europeia, a tendência é semelhante. Em termos homólogos, o PIB aumentou 1,9%, abaixo do crescimento de 2,1% registado no mesmo período de 2017. Na comparação com o segundo trimestre, o crescimento de 0,3% fica abaixo dos 0,5% registados entre Abril e Junho de 2018.

PUB