Este domingo, todas as bicicletas vão dar ao Terreiro do Paço

O grupo Pedalanças vai promover uma concentração de bicicletas no próximo domingo, 21 de Outubro, em Lisboa, de modo a sensibilizar e alertar para o comportamento dos automobilistas para com os ciclistas nas estradas.

A concentração tem início no Terreiro do Paço, às 10h, e termina no Jardim das Ondas, no Parque das Nações. Numa nota, o porta-voz do grupo, Rui Sebastian, explicou que este é um "movimento de mobilização e sensibilização para a segurança rodoviária dos utilizadores da bicicleta".

Na base da concentração de domingo estão os vários acidentes com ciclistas na estrada, lembrando o movimento que, no passado dia 30 de Setembro, ocorreu mais um atropelamento, perto do Carvalhal, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal. A vítima, de 29 anos, ficou gravemente ferida e foi operada de urgência devido a um traumatismo crânioencefálico e a uma lesão num braço. O autor do atropelamento, de 38 anos, "pôs-se em fuga do local", mas acabou detido por "omissão de auxílio em acidente de viação", lê-se no comunicado.

Desta forma, o grupo alerta para a necessidade de "delinear futuras medidas e acções a tomar pela comunidade ciclista e sociedade em geral", sendo que esta iniciativa "além de ser uma celebração da utilização da bicicleta, pretende também ser uma acção para sensibilizar todos os utilizadores das estradas portuguesas para as mudanças necessárias nos comportamentos de condução".

O grupo Pedalanças pretende ainda incentivar o uso da bicicleta, que "traz não só grandes benefícios à pessoa que o pratica, mas também à sociedade em geral", defendendo que devem ser asseguradas "as condições de segurança para que mais pessoas optem pela utilização da bicicleta nas suas deslocações". Reclama-se, assim, "um papel mais activo na fiscalização, por parte das autoridades, do cumprimento das regras de circulação imprescindíveis para assegurar as condições de segurança necessárias para que a utilização da bicicleta seja adoptada por cada vez mais pessoas".

Durante a iniciativa, os representantes dos "utilizadores da bicicleta" poderão expor os seus pontos de vista e participar em actividades de sensibilização como "a pintura de t-shirts com palavras de ordem". "É necessário pôr um fim a mortes e acidentes com utilizadores vulneráveis nas estradas", apelam.

No ano passado, ocorreram 1.554 colisões com velocípedes e que causaram 22 vítimas mortais, segundo a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR).

