Ikea vende 1,25 milhões por dia em Portugal

O grupo Ikea, através da companhia Ingka, dona de 367 lojas em todo o mundo, registou em Portugal vendas de 457 milhões de euros entre 1 de Setembro de 2017 e 31 de Agosto de 2018, naquele que foi o último ano fiscal completo da empresa.

É um crescimento de 14% no mercado português, face ao ano fiscal anterior, de 2016/2017. E numa média simples, representa que a cada dia 1,25 milhões foram facturados pela marca sueca em território nacional. O grupo afirma em nota à comunicação social enviada esta quarta-feira que “Portugal está entre os mercados com melhor performance” do maior grupo mundial de retalhos em mobiliário e decoração – desempenho que acaba assim por acompanhar o crescimento vivido nas transacções de imobiliário residencial no país desde 2017.

O grupo de origem sueca – embora quase todo o seu universo empresarial tenha sede na Holanda, Luxemburgo e Suíça – tem lojas em Alfragide (Amadora), Loures, Matosinhos, Braga e Loulé. Vende igualmente online, tendo realizado 2,8% das vendas em Portugal via comércio electrónico no exercício em análise.

No comunicado de apresentação de resultados, hoje emitido, a companhia adianta ainda que “no ano financeiro de 20181, a Ikea Portugal recebeu 16,2 milhões de visitas nas suas cinco lojas” e “30 milhões de visitas” na página portuguesa da marca de mobiliário.

Nos 30 países onde está presente, a retalhista acumulou vendas de 34,8 mil milhões de euros, mais 4,7% do que no ano fiscal de 2016/2017. Portugal representa cerca de 1,31% dessas vendas.

