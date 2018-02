A festa começou já na semana passada e prolonga-se até ao final desta. A juntar aos muitos dias de folia, são milhares as pessoas que vão ver os desfiles das escolas de samba, as máscaras, os disfarces a rigor. As ruas são fechadas ao trânsito para deixar passar a festa. Ainda que o Carnaval seja comemorado um pouco por todo o Brasil (assim como Portugal e outros países), é no Rio de Janeiro que tem palco o maior Carnaval do mundo, como é possível ver-se nas fotografias.