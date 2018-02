A Apple confirmou esta sexta-feira que parte do código fonte do sistema operativo móvel iOS foi divulgado indevidamente. O código de arranque do iOS – conhecido como iBoot – apareceu durante parte desta semana no site de partilha de código Github, antes de ser removido a pedido da empresa.

"Parte de um código com três anos foi divulgado, mas, por defeito, a segurança dos nosso produtos não depende do sigilo do nosso código fonte”, afirmou a empresa californiana num comunicado, citado pelo site TechCrunch. “Há muitas camadas de protecção de software e hardware nos nossos produtos, e recomendamos sempre aos nossos consumidores que actualizem os seus dispositivos para usufruírem da protecção mais recente”.

A Apple confirmou ao TechCrunch que o código parece ser real, mas que é de software antigo – usado no sistema operativo iOS9 e anteriores. De acordo com os dados da marca, 93% dos seus utilizadores usam o iOS10 ou 11. Esses dispositivos podem já não usar o código que foi agora divulgado.

A Apple costuma manter os seus códigos-fonte em sigilo. No site onde o iBoot foi divulgado haveria, alegadamente, uma menção à confidencialidade do documento: “Este documento é propriedade da Apple Inc. e é considerado confidencial e exclusivo”.

O perito em ciber-segurança, professor Alan Woodward, da Universidade de Surrey, na Grã-Bretanha, disse à BBC que a divulgação do código era “extraordinária”. “O código-fonte de um sistema operativo de uma empresa é como a joia da coroa – está muito bem guardado”, afirmou o especialista. Acrescenta, no entanto, que a Apple devia ficar preocupada: "Se alguém teve acesso a isso, o que mais poderá ter?"

