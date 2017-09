Tremor de terra deste sábado no México causa pelo menos cinco mortes

O terramoto registado este sábado, de magnitude 6,2 na escala de Richter, no México, causou pelo menos cinco mortes, a somar às 307 vítimas já confirmadas na cidade do México, na sequência do tremor de terra desta terça-feira, que atingiu, que atingiu uma magnitude de 7,1.

O novo tremor de terra, de pouca intensidade, com epicentro no estado de Oaxaca, interrompeu as operações de buscas de sobreviventes da ocorrência de 19 de Setembro, que entretanto já foram retomadas, e deixou mais um factor de preocupação. Segundo a Reuters, depois do novo abalo, o vulcão Popocatepetl, localizado a sul da Cidade do México, expeliu uma coluna de cinzas para o céu.

Num cenário de devastação em que se encontra a cidade, provocada pelo elevado número de edifícios que desabaram, as populações continuam dominadas pelo medo e pela descrença em encontrar sobreviventes entre os escombros. Paralelamente, regista-se uma forte onda de solidariedade, parte dela nas redes sociais.

“Roxana Trani, um banqueiro de 30 anos, foi um dos milhares de jovens mexicanos que se voltaram para as redes sociais para descobrir como ajudar”, refere a Reuters.

Este domingo houve mais um sismo de magnitude 5,9, desta vez no oceano Pacífico, a 99 quilómetros a sudoeste de Tonala, no estado de Chiapas.

O terremoto de terça-feira ocorreu no aniversário do tremor de 1985 que, segundo estimativas, matou 10 mil pessoas.

