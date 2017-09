Catalunha, ‘Françalemanha’ e soberania europeia

Depois das eleições de hoje na Alemanha, que Angela Merkel deverá vencer confortavelmente, embora esteja em aberto com que parceiro (s) irá governar, segue-se a grande questão: qual vai ser o futuro da Europa, essa Europa tão pouco debatida na campanha eleitoral pelos principais actores políticos alemães? Com as agendas europeias dos governos da União congeladas, à espera dos resultados destas eleições, nem Merkel nem Schulz quiseram antecipar expectativas e compromissos. Apenas o Presidente francês, Emmanuel Macron, foi mais incisivo e voluntarioso, prometendo avançar com uma "guia de marcha" que irá propor aos seus parceiros europeus. Conforme afirmou no seu discurso em Atenas a 7 de Setembro passado, "será preciso uma Europa na qual ousemos de novo defender a convergência social, fiscal, porque é isso que nos mantém unidos, e evitar as divergências que nos separam. Será preciso reencontrar o sal desta zona euro e inventar uma governação forte que nos tornará soberanos, com um orçamento da zona euro, com um verdadeiro responsável executivo desta zona euro, e um Parlamento da zona euro perante o qual deverá prestar contas".

PUB

Voluntarismo excessivo? É o que se verá de seguida. De qualquer modo, sem uma reactivação do motor franco-alemão – a ‘Françalemanha’, como lhe chama Le Point –, o futuro da União parece não apenas problemático mas também quase insustentável. É o que acontecerá, porém, se Merkel e o(s) seu(s) futuro(s) aliado(s) governativo(s) não despertarem para a evidência de que está em causa a soberania da própria Europa – sem a qual, no mundo de hoje, ficaremos reféns da teia caótica dos poderes de Trump, Putin e quejandos – ou que a defesa das soberanias nacionais implica a construção dessa soberania supranacional, europeia. Foi precisamente isso que Macron sublinhou em Atenas e é essa locomotiva política que nos falta, para enfrentarmos os desafios de uma ordem mundial em risco de colapso, depois de termos vivido a crise económica e existencial que culminou no Brexit. Já não há espaço na Europa para cada um fechar-se sobre si próprio, no interior das fronteiras de um nacionalismo cego, como tem acontecido em alguns países do Leste europeu.

Ora, é em contraponto e contracorrente à ‘Françalemanha’ ou ao cenário de uma soberania europeia que ressurge hoje a questão catalã. Para além do reconhecimento dos seus legítimos direitos nacionais historicamente asfixiados pelo centralismo castelhano – que Portugal também sofreu –, a Catalunha corre o risco de se tornar palco de um confronto anacrónico e sem solução razoável para nenhuma das partes nele envolvidas, como se tem visto, aliás, com as atitudes do Governo madrileno e das forças independentistas.

PUB

Quer a forma atrabiliária como o referendo foi convocado, com cenas caricatas e indignas da seriedade da reivindicação – como se viu no parlamento da Catalunha –, quer as reacções mesquinhas e de um autoritarismo anedótico do poder central, desqualificam os contendores e abrem caminho a um conflito muito perigoso, em que todos arriscam perder a face e a razão. A um centralismo desprovido de visão histórica – que não foi capaz de prevenir as tensões que poderiam ter sido oportunamente superadas através de uma revisão constitucional feita à medida de um moderno modelo federal do Estado das Autonomias – contrapõe-se, do outro lado, um provincianismo separatista caduco, avesso à dimensão europeia do cosmopolitismo catalão que nos habituámos a celebrar e até a invejar.

Numa Europa que precisa de aproveitar este momento histórico para refundar-se – ou, em contrapartida, consumir-se numa agonia sem fim –, a questão catalã, tal como tem sido enfrentada, ameaça tornar-se um novo factor de irracionalidade e desintegração. Não há soberania nacional sem soberania europeia.

PUB

PUB