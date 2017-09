PS diz que PSD está em modo "bota abaixo"

A secretária-geral adjunta do PS considerou esta quinta-feira à noite que o partido parte para as autárquicas de outubro com os melhores candidatos e projeto e, desse modo, combate o discurso de "bota abaixo" do líder do PSD. "O PS está nestas eleições autárquicas para dizer aos portugueses que tem os melhores protagonistas e os melhores projetos", afirmou Ana Catarina Mendes, num comício na Maia, distrito do Porto.

Falar de futuro é "fazer a diferença em relação à direita", prosseguiu a socialista, antes de enaltecer o "otimismo" do partido e a sua forma de fazer política, por oposição ao PSD e ao seu presidente, Pedro Passos Coelho, preso a um registo de "bota abaixo" e "sempre azedo com o país".

Depois, a 'número dois' do PS considerou que o "grande projeto" do partido "para o próximo ciclo autárquico é mesmo a descentralização", não só de competências, mas também de meios financeiros.

"Essa descentralização não é um chavão, é dar responsabilidade, autonomia, responsabilidade", considerou Ana Catarina Mendes.

Posteriormente, a também deputada do PS falou da Maia e da área metropolitana do Porto e pediu um reforço das sinergias entre os concelhos: "O PS entende que as câmaras municipais têm de ser parceiras estratégicas entre si para desenvolverem o melhor das suas terras e das suas regiões", salientou.

Francisco Vieira de Carvalho é candidato à câmara da Maia pela coligação entre o PS e o Juntos pelo Povo (JPP) - a autarquia é presidida atualmente pelo PSD, com António Bragança Gonçalves a terminar agora o terceiro mandato na liderança da câmara.

O secretário-geral da Juventude Socialista (JS), João Torres, natural da Maia, falou também na sessão desta noite e lamentou o "declínio" do concelho em matérias como "prestígio, credibilidade e afirmação", pedindo "mobilização para que a mudança aconteça a 01 de outubro".

"A Maia precisa de um novo impulso, um novo começo, para recuperar a ambição e liderança que se perdeu ao longo dos últimos 15 anos", declarou João Torres, também deputado à Assembleia da República.

Também presente no comício desta noite esteve o candidato do PS à autarquia do Porto, Manuel Pizarro, que pediu uma área metropolitana "melhor, ambiental, multicêntrica", e é preciso "mais Maia" para tal.

"Precisamos muito que a Maia mude", declarou, perante aplausos de dezenas de socialistas presentes na sessão desta noite.

Concorrem à Maia o independente Francisco Vieira de Carvalho, com o apoio do PS e JPP, Ana Virgínia Pereira da CDU, Silvestre Pereira do BE, António Silva Tiago da coligação PSD/CDS-PP, António Braz do MPT, Maria Clara Lemos do PAN e Fontes Maia da coligação do PPV/CDC/PPM.

