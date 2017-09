Défice público foi de 1,9% na primeira metade do ano

O défice português foi, durante o primeiro semestre deste ano, de 1,9%, uma descida face aos 3,1% registados no mesmo período do ano passado revelou esta sexta-feira o INE, que não inclui ainda neste valor o potencial impacto da capitalização da CGD no saldo orçamental.

O défice de 1,9% fica ainda acima da meta de 1,5% do Governo para o total do 2017, mas em anos anteriores, a segunda metade do ano revela-se mais favorável para as contas públicas.

Em relação à recapitalização da CGD, o INE afirma que, “tendo em consideração a complexidade desta operação, continua envolvido num processo de diálogo e de troca de informações com a Comissão Europeia (Eurostat) sobre o seu registo em contas nacionais”.

